La revancha que buscan futbolistas del Toluca ante Tigres en la final

El título del Apertura 2025 se definirá entre Toluca y Tigres, en un partido que también significará una oportunidad de revancha para alguno de los futbolistas del conjunto escarlata.

Malos recuerdos cuando se trata de Tigres

Son tres los jugadores de los Diablos Rojos que en sus anteriores clubes les tocó perder un campeonato de la LIGA BBVA MX ante el conjunto de la UANL, por lo que ahora buscarán cerrar esas viejas heridas en un duelo en el que llegarán con la confianza a tope.

Se trata de Alexis Vega, Antonio Briseño y Hugo González, quienes pasaron momentos muy complicados con sus ex equipos luego de que los de la “U” de Nuevo León les arrebataron el ser campeones.

El recuerdo de la remontada de Tigres

En el caso Vega y el “Pollo” Briseño se remonta a cuando ambos militaban en las Chivas, en donde llegaron a la final del Clausura 2023 en la que cayeron a los Tigres con una sorpresiva remontada.

Los dos jugadores mexicanos fueron titulares con el Guadalajara en el partido de vuelta en el que iban ganando 2-0 al medio tiempo, pero que terminaron perdiendo 2-3 para enmudecer al público del Estadio Akron con un gol que curiosamente anotó Guido Pizarro.

La deuda pendiente del portero del Toluca

Hugo González tiene una deuda todavía mucho mayor, ya que fue el portero de los Rayados cuando sufrieron la dolorosa derrota en la Final Regia ante el conjunto de la UANL en el lejano Apertura 2017.

De hecho la afición del Monterrey señaló la actuación del arquero mexicano como uno de los factores que permitió el triunfo de los “Felinos” por marcador de 2-1 a pesar de estar como visitantes, para su título en el Estadio BBVA.

El propio Hugo ha mencionado que antes de esta final era elogiado por la afición de la ‘Pandilla’, pero después era demasiada la presión que le hacían los seguidores en su contra. Ahora los tres futbolistas tendrán la oportunidad de “sacarse la espinita” cuando ahora vistiendo la playera del Toluca se enfrenten a los en la final del Apertura 2025.

