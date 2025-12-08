Tigres vs. Toluca: Nadie puede creer el precio bajísimo del jugador más barato de la final del Apertura 2025

Más allá de ser los dos mejores equipos de la Fase Regular del Apertura 2025, Toluca y Tigres también cumplieron con las expectativas en la Liguilla y se clasificaron a la gran final . Ambos equipos cuentan con un plantel muy destacado y futbolistas con altas cotizaciones en el mercado. Sin embargo, hay jugadores que destacan por su bajo precio.

Mientras que la atención se centra en nombres como el de Alexis Vega, Ángel Correa, Paulinho o Juan Brunetta, que ostentan un valor de mercado de millones de euros según Transfermarkt, dos jugadores que estarán presentes en las finales apenas cuestan €100,000 a día de hoy.

Se trata de Diego Sánchez, extremo izquierdo de 20 años de Tigres, y Oswaldo Virgen, delantero de la misma edad de Toluca. El primero disputó ya cinco partidos en el Apertura 2025 y aportó un gol; mientras que el otro participó de ocho cotejos y convirtió un tanto.

Instagram @diego_sanchezjr - @oswaldm_7

Si bien es muy poco probable que alguno de ellos sea titular en los dos últimos compromisos del torneo, si tienen altas chances de sumarse al banquillo de sus equipos ya sea en la ida como en la vuelta. Además, cabe destacar que por su corta edad, es posible que su precio vaya en aumento en los próximos meses.

¿Cuándo se juegan las finales del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX?

Partido de ida: jueves 11 de diciembre en el Estadio Universitario de Tigres

jueves 11 de diciembre en el Estadio Universitario de Tigres Partido de vuelta: domingo 14 de diciembre en el Estadio Nemesio Diez de Toluca

Y solo quedaron dos🔥



¡#LaFinalDeLaAfición está definida! @TolucaFC 🆚 @TigresOficial



Tenemos una cita para conocer al campeón del #AP25. Lo mejor está por venir. 🤩 pic.twitter.com/uaV0w0CxVp — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) December 7, 2025

Los Diablos Rojos intentarán lograr el bicampeonato mexicano tras haberse proclamado campeones del último Clausura en el primer semestre del año; mientras que los Felinos quieren volver a ser los monarcas del futbol nacional después de más de dos años, cuando cosecharon el Clausura 2023.