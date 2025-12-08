TV Azteca transmitirá EN VIVO la Final de vuelta de Toluca vs Tigres del Apertura 2025
Todo listo para vivir una noche histórica con la Final de vuelta del Torneo Apertura 2025 entre los Diablos Rojos deToluca y Tigres de la UANL, que se disputará este domingo en el Estadio Nemesio Diez. El encuentro será transmitido EN VIVO por TV Azteca, con los mejores narradores y analistas del futbol mexicano a partir de las 18:50 horas tiempo del centro de México.
Javier Aguirre comienza su planeación con la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 aunque tiene una gran incógnita
El camino de Toluca y Tigres a la final
Los Diablos Rojos tuvieron un torneo sólido, terminando en el primer puesto de la tabla y asegurando su clasificación directa a la liguilla. En cuartos de final, Toluca se enfrentó a los Bravos de Juárez, imponiéndose con autoridad gracias a su ofensiva liderada por Paulinho. Posteriormente, en semifinales, los mexiquenses eliminaron al sorprendente Monterrey, mostrando carácter y contundencia en momentos clave. Con ello, Toluca llega a la final con la ilusión de sumar un nuevo título a su rica historia y de aprovechar la localía en el partido decisivo.
Por su parte, Tigres reafirmó su condición de equipo protagonista en la Liga BBVA MX. Tras una fase regular donde quedó en el segundo puesto, el cuadro felino superó a Xolos de Tijuana en cuartos de final con una actuación destacada de Juan Brunetta y Nico Ibáñez. En semifinales, los felinos se midieron a Cruz Azul en un clásico de Liguillas; Tigres salió victorioso gracias a su posición en la tabla, asegurando así su boleto a la gran final. Con una plantilla acostumbrada a disputar títulos, los auriazules buscan añadir otro trofeo a su vitrina.
El duelo entre Toluca y Tigres representa un choque de estilos y tradiciones. Los Diablos Rojos, con su mística en el Nemesio Diez, intentarán imponer condiciones ante su afición. Tigres, en cambio, llega con la experiencia de múltiples finales y con la confianza de sus figuras internacionales. La ida dejó abierta la serie, por lo que la vuelta promete ser un partido vibrante, lleno de intensidad y dramatismo.
¿Dónde ver el partido de vuelta de la final Toluca vs Tigres?
El jueves 11 de diciembre a las 19:50 horas, la cita es obligada: Toluca y Tigres por TV Azteca a través de Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con la narración y análisis de Christian Martinoli, Luis Garcia, Jorge Campos, Zague, Carlos Guerrero y David Medrano.