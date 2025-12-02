Domenec Torrent y el futuro de Sergio Ramos en Rayados

Después de eliminar al América en los Cuartos de Final del torneo Apertura 2025 con un gol agónico de Germán Berterame, en Rayados ahora esperan rival para las semifinales aunque también tienen otra preocupación, la continuidad del defensor Sergio Ramos.

En los últimos días se ha especulado mucho sobre el futuro del futbolista español Sergio Ramos quien podría salir en el invierno de la institución regia y buscar nuevos horizontes.

Rayados, con la mente en semis

Tras el duelo en el estadio Ciudad de los Deportes el director técnico de Rayados, Domenec Torrent, habló sobre la situación y aseguró que por ahora están enfocados en las semifinales del torneo.

“No toca hablar de esto, independientemente de Ramos, no sabemos qué va a pasar, está centrado, intentar ganar el campeonato, nosotros y él nos vamos a centrar en el siguiente rival, quién va a jugar, que no haya lesionados, es lo que me preocupa. En el entretiempo dije que teníamos que dar un paso adelante, teníamos que marcar un gol, sabíamos que necesitábamos marcar, y ellos nos marcan, con el 2-0 estábamos dentro, la expulsión de corcho nos complicó, por las bandas nos la jugamos en cada contra con Sergio y Stefan, qué te digo, los aficionados de Rayados qué nos hubieran dicho, ahora le toca a André, es todo tan fino que ya digo, noches como estas en Stanford Bridge, el equipo se va a unir más y crear más, vamos a descansar, recuperar, esperar quién nos toca en semifinales”, mencionó el técnico de Rayados.

