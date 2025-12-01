Gabriel Milito dijo toda la verdad sobre el penal fallido de Chicharito Hernández: “Indiscutido e incuestionado para mí"

El sueño de Chivas en el Apertura 2025 llegó a su fin tras ser eliminado a manos de Cruz Azul, serie donde Javier Chicharito Hernández fue protagonista por fallar un penal importantísimo que pudo colocar a su equipo en las semifinales del torneo. El remate del delantero de 37 años se fue por encima del larguero cuando el marcador estaba en empate 2-2 y, tras no lograr la clasificación, toda la responsabilidad cayó sobre él.

Gabriel Milito respaldó a Chicharito Hernández tras la eliminación de Chivas

Durante la rueda de prensa postpartido, Gabriel Milito fue consultado sobre el penal de Javier Hernández, acción que pudo haber cambiado la historia de la serie . Lejos de culpar al jugador, lo defendió delante de las cámaras: “Con respecto a la pregunta, si hay alguien que tiene experiencia y recorrido para asumir la responsabilidad y patear un penal es Javier, eso es indiscutido e incuestionado para mí”.

Reuters Gabriel Milito

“Después, por supuesto, estará tu opinión, que veo que no está muy de acuerdo con eso. Si lo hubiese metido, a lo mejor la opinión tuya hubiese sido distinta, pero los penales, ya lo he dicho en alguna oportunidad, erra el que patea”, continuó el entrenador argentino. Lo cierto es que ‘Gabi’ tomó el rol de líder y arropó a un Chicharito que se encontraba muy lastimado emocionalmente por lo sucedido.

TE PUEDE INTERESAR:



Para cerrar el tema, Milito afirmó que Hernández era el mejor pateador que tenía disponible dentro del terreno de juego: “Con toda su buena voluntad y además por su jerarquía, me pareció que era el indicado para agarrar la pelota y batir un penal crucial. Ahora, después lo falló y, bueno, forma parte del juego”.

Chicharito Hernández habría jugado su último partido como jugador de Chivas

La tristeza de Chicharito fue el triple tras quedar eliminado del Apertura 2025 en cuartos de final. Reportes indican que el duelo contra Cruz Azul habría sido el último del delantero con pasado en el Real Madrid como jugador del Guadalajara. Y es que Hernández sería la primera baja del equipo de Gabriel Milito pensando en el año próximo y el comienzo del Clausura 2026. Su segunda etapa en el equipo rojiblanco no será recordada de la mejor manera.