La VENTAJA ABISMAL con que llega Cruz Azul vs Flamengo a días del Derby de las Américas de la Copa Intercontinental 2025

Cruz Azul y Flamengo se enfrentarán el próximo miércoles 10 de diciembre en el Derby de las Américas de la Copa Intercontinental en Doha, Qatar, y aunque La Máquina llegará con el desgaste de haber disputado las Semifinales del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, no se comparará con la carga de trabajo que ha enfrentado el conjunto brasileño a lo largo del año.

Te puede interesar: TV Azteca transmitirá Toluca vs Rayados de Monterrey en las SEMIFINALES del Apertura 2025

RESUMEN: Tigres vs Xolos | Cuartos de Final Vuelta | Apertura 2025

La exhaustiva temporada 2025 del Flamengo

El partido ante el Cruz Azul por el Derby de las Américas de la Copa Intercontinental representará el juego 76 del Flamengo en lo que va del 2025, mientras que para los Cementeros será apenas su compromiso número 54 en el año.

Cruz Azul incluso tuvo 19 días de inactividad tras la conclusión de la fase regular del Apertura 2025 y la disputa del Play In, mientras que el Flamengo no ha parado prácticamente en ningún momento e incluso ha disputado un juego cada tres días.

Los partidos de Flamengo en el 2025:

Campeonato Estatal de Río de Janeiro - 15 partidos

Copa de Brasil - 4 partidos

Supercopa de Brasil - 1 partido

Brasileirao - 38 partidos

Copa Libertadores - 13 partidos

Mundial de Clubes - 4 partidos

TIAGO TRINDADE/REUTERS Soccer Football - Brasileiro Championship - Atletico Mineiro v Flamengo - Arena MRV, Belo Horizonte, Brazil - November 25, 2025 Flamengo’s Giorgian de Arrascaeta in action with Atletico Mineiro’s Alan Franco REUTERS/Tiago Trindade

Partidos de Cruz Azul en el 2025:

Liga BBVA MX (Fase Regular Clausura 2025 y Apertura 2025): 34

Liguilla (Clausura 2025 y Apertura 2025): 8

Leagues Cup: 3

Copa de Campeones de Concancaf: 9

En caso de avanzar a la Final del Apertura 2025 y de continuar avanzando en la Copa Intercontinental hasta enfrentar al PSG, el Cruz Azul habrá cerrado el año con un total de 61 juegos.

Por su parte, el Flamengo aun tiene dos partidos pendientes para concretar la temporada del Brasileirao, en donde le falta un punto para consagrarse como campeón, mientras que de superar a la Máquina concluirá el año con 78 partidos.

Te puede interesar: El historial de Tigres vs Cruz Azul en Liguilla: dominio regio y un título celeste