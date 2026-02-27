CONFIRMADO: El REFUERZO de Chivas para visitar a Toluca en la Jornada 8 del Clausura 2026

Chivas visita a Toluca en la Jornada 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Dirigidos por Gabriel Milito, el conjunto rojiblanco encara el partido tras haber perdido el paso perfecto en la presente campaña. Y es que durante la Fecha 7, el 'Rebaño Sagrado' fue derrotado por Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc y ahora, se meten al Estadio Nemesio Diez para hacerle frente al bicampeón del futbol mexicano.

Comandados por Antonio Mohamed, los 'Diablos Rojos' se mantienen invictos en el Clausura 2026 y encaran el juego en casa tras haberle ganado a Necaxa en su juego anterior, no obstante, reciben al líder de la competencia en un partido que vas a poder ver EN VIVO por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes este sábado 28 de febrero a las 17:00 horas.

Para el duelo en el 'Infierno', hay buenas noticias para Club Deportivo Guadalajara, pues en la convocatoria de 22 jugadores, reaparece el nombre de Luis Romo, quien se viene recuperando de una lesión en el certamen en curso.

Desde su llegada a Chivas, el mediocampista tiene registro de 43 partidos jugados con el 'Rebaño Sagrado', encuentros en los que ha podido colaborar con dos goles y cuatro asistencias.

Convocatoria de Chivas ante Toluca

Raúl Rangel

Óscar Whalley

Richard Ledezma

Miguel Gómez

Miguel Tapias

Diego Campillo

José Castillo

Gilberto Sepúlveda

Luis Romo

Rubén González

Bryan González

Omar Govea

Brian Gutiérrez

Daniel Aguirre

Efraín Álvarez

Yael Padilla

Roberto Alvarado

Hugo Camberos

Santiago Sandoval

Armando González

Ángel Sepúlveda

Ricardo Marín

