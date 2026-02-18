¿Se va de Chivas? Gabriel Milito toma una decisión tras reunión con Amaury Vergara

En Chivas empezaron a escuchar el ruido desde lejos. Desde comentarios sueltos en Argentina hasta versiones más firmes: Independiente quería de regreso a Gabriel Milito. Y no como un simple guiño ireelevante, sino como una apuesta real para recuperar identidad.

Chivas y Armando González en total sintonía | ¿Nuevo referente rojiblanco?

El momento no podía ser más delicado. Chivas vive uno de sus mejores arranques en torneos cortos: seis triunfos en seis partidos. El equipo no solo gana, convence. Y una salida del estratega significaría un durísimo golpe para el club.

La reunión que despejó todas las dudas

Ante los rumores crecientes, la directiva no se quedó cruzada de brazos. Amaury Vergara convocó a una reunión en Verde Valle con Milito y su círculo más cercano, de acuerdo a algunas fuentes. También estuvieron presentes Alejandro Manzo y Javier Mier, los encargados de la conducción deportiva del club.

Milito fue directo: no piensa marcharse. El argentino dejó en firme que su intención es cumplir el contrato que firmó con Chivas y continuar el proyecto que apenas empieza a tomar vuelo. Solo un escenario extremo podría modificar ese rumbo.

La postura fue contundente y buscó evitar fantasmas recientes, como el de Fernando Gago, quien dejó tirado al club en pleno torneo.

El efecto Milito en Guadalajara

Los números respaldan la confianza. Desde su llegada, Milito suma 28 partidos con 17 victorias, tres empates y ocho derrotas. Pero más allá de las estadísticas, lo que cambió fue la sensación. Chivas volvió a competir y a mostrar su identidad.

El inicio perfecto de seis triunfos consecutivos es el segundo mejor en la historia de torneos cortos para el club. Solo el propio Guadalajara de 2010, que arrancó con ocho victorias, está por encima.

Claro que lo más difícil está por venir. Cruz Azul, Toluca y Atlas aparecen en el horizonte inmediato. Si el equipo mantiene la inercia, no solo consolidará el liderato… también terminará de cerrar cualquier puerta que venga desde Avellaneda.