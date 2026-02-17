Nadie puede creer que este sea el jugador más caro de Chivas en el Clausura 2026

Con apenas 22 años de edad y una temporada de ensueño, un canterano de Chivas superó en valor de mercado a referentes del equipo como Roberto Alvarado, quien históricamente había sido considerado uno de los activos más importantes del club, y referentes recientes como Alan Pulido y Javier "Chicharito" Hernández en etapas comparables de sus carreras.

Se trata de Armando González, mejor conocido como "La Hormiga", quien se ha convertido en el jugador más valioso de la actualidad en el Rebaño con una valuación de 7 millones de euros (casi 142. millones de pesos mexicanos) según las últimas estimaciones de la plataforma especializada Transfermarkt. Esta cifra resulta inesperada para muchos aficionados, considerando que el plantel rojiblanco cuenta con futbolistas de mayor trayectoria y reconocimiento en la Liga MX.

La valuación de jugadores en el futbol mexicano que se da tras el cierre del mercado invernal del Clausura 2026, consideran rendimiento reciente, edad, contrato y proyección de cada jugador. En este contexto, el meteórico ascenso de González en términos económicos refleja su explosión goleadora y el potencial comercial que representa para Chivas. El valor del canterano coloca a Chivas en una posición ventajosa dentro del competitivo mercado de transferencias nacional e internacional.

Los números de la "Hormiga" González

El estatus de Armando González como el jugador más caro de Chivas no es casualidad ni especulación sin fundamento. El delantero se coronó campeón de goleo del Apertura 2025 con 12 anotaciones en 17 jornadas, igualando la marca con Joao Pedro y Paulinho, y convirtiéndose apenas en el séptimo goleador campeón en toda la historia del Guadalajara.

Su eficacia es notable: mantiene un promedio de un gol cada 116 minutos y una participación directa en gol cada 100 minutos, números que lo posicionan como uno de los delanteros más letales del balompié mexicano.

En el arranque del Clausura 2026, González no ha dado tregua a las defensivas rivales. Anotó 3 goles en las primeras 4 jornadas del torneo, tardando apenas 17 minutos en abrir su cuenta personal y justo el pasado fin de semana fue la figura que dio alegría a millones de rojiblancos en el Clásico nacional al anotar el gol de la victoria contra América.

Esta regularidad goleadora lo mantiene en la parte alta de la tabla de artilleros junto al brasileño-italiano Joao Pedro del Atlético de San Luis, consolidándose como el mejor anotador mexicano del momento.

"La Hormiga" debutó profesionalmente en enero de 2024 y en menos de dos años escaló desde las fuerzas básicas hasta convertirse en pieza fundamental del esquema de Gabriel Milito. Su ritmo goleador actual supera todas las expectativas. Como dato duro: González rompió la barrera de los 10 goles en una temporada, cifra que ningún delantero rojiblanco había alcanzado en la última década.

El rendimiento sostenido de Armando González lo coloca en el radar de la Selección Mexicana, donde sus números lo perfilan como candidato natural para futuras convocatorias del combinado nacional. Mientras tanto, la valuación de 7 millones de euros también abre la puerta a posibles ofertas del extranjero, aunque Chivas históricamente ha sido reacio a desprenderse de sus canteranos en su mejor momento.

