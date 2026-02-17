Gabriel Milito está en la cima, el dueño de Chivas lo sabe y esta es la foto que lo confirma

Chivas es el mejor equipo del Clausura 2026 y ello lo confirmó al derrotar por la mínima al América en el Clásico Nacional con un tanto de Armando González, quien está encendido y buscará el bicampeonato de goleo. Ello provocó la alegría de Amaury Vergara, dueño del club, que se reunió con la directiva y Gabriel Milito tras el buen momento.

El Rebaño Sagrado publicó una foto en la que aparecen Vergara, cuerpo técnico y la directiva, conformada por Alejandro Manzo y Javier Mier. No obstante, se desconoce el motivo y propósito de ella. Conoce al futbolista que juega en la Tercera División tras no ser aceptado por el conjunto rojiblanco.

Amaury Vergara se reunió con el cuerpo técnico y directiva tras el buen paso del equipo.|Chivas

“¡Unidos, que esto sigue!", fue la descripción de la fotografía que compartió el club a través de sus redes sociales. Cabe recordar que el argentino ha recibido toda la confianza de los altos mandos de Chivas, pues el semestre pasado, cuando los resultados no llegaban, también tuvieron una reunión similar.

El buen paso de Chivas con Gabriel Milito

Gabriel Milito vive un contraste de resultados, pues durante las primeras jornadas del Apertura 2025 no veía la salida, hasta que le ganó al América y se enrachó, a tal grado que le alcanzó para avanzar de forma directa a la Liguilla.

Mientras que en este Clausura 2026 los resultados son distintos, pues su equipo ha ganado los 6 partidos que van del torneo y que lo posicionan como el superlíder, con 11 goles a favor y solo 4 en contra.

Milito y Chivas tratarán de sumar de 3 en las próximas jornadas, pero en la fecha 7 tendrán un duelo complicado al visitar a Cruz Azul, sublíder del Clausura 2026, y que le servirá al equipo para saber de qué está hecho.

Es preciso mencionar que el buen momento del Rebaño Sagrado se puede opacar al final del torneo, ya que no podrá contar con seleccionados para encarar la Liguilla, debido a que Javier Aguirre los concentrará para tenerlos a punto previo al arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026.