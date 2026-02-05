¡SUSPENDIDO! Cruz Azul sufre BAJA de una de sus FIGURAS en el Clausura 2026

Malas noticias para Cruz Azul. Luego del juego de la Jornada 4 en el que visitaron a los Bravos de Juárez, el equipo de La Noria tiene una sensible baja durante el Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: André-Pierre Gignac es suspendido con Tigres tras ver su primera tarjeta roja

Luego de que Gabriel Fernández fuera expulsado en el Estadio Olímpico Benito Juárez, el 'Toro' ya fue sancionado por la Comisión Disciplinaria tras la victoria de La Máquina por marcador de 4-3 en calidad de visitante.

¿Qué juegos se pierde el 'Toro' Fernández?

De acuerdo al reporte tras la Fecha 4, el 'Toro' Fernández fue suspendido dos encuentros. Es decir, el atacante de Cruz Azul no va a estar disponible para los juegos ante Toluca y Tigres correspondientes a las Jornada 5 y 6 respectivamente.

Y es que el 'Toro' vio la tarjeta roja al minuto 83 tras agredir verbalmente al cuerpo arbitral del partido en un compromiso en el que Bravos vino de atrás y por poco rescata el empate en los últimos minutos del juego.

Gabriel Fernández volverá a la actividad en la Liga BBVA MX para la Jornada 7 cuando Cruz Azul reciba a Chivas en la cancha del Estadio Cuauhtémoc el próximo 21 de feberero.

Desde su llegada al equipo Celeste, el 'Toro' Fernández tiene un registro de 56 partidos disputados, mismos en los que lleva marca de 18 goles y siete asistencias.

Por ahora, el delantero de 31 años de edad va a poder ver actividad en la Concachampions 2026, certamen en el que Cruz Azul tiene como rival a Vancouver FC en la Primera Ronda de una competencia en la que son los campeones defensores.

Te puede interesar: ¿Qué necesita Pumas vs San Diego para avanzar en la Concachampions 2026?