Gabriela Fundora retiene el título indiscutido de peso Mosca contra Alexas Kubicki

La campeona indiscutida en peso mosca, Gabriela Fundora, volvió a brillar arriba del ring luego de vencer por nocaut a la canadiense Alexas Kubicki en el séptimo round para defender los cinturones de la AMB, CMB, OMB y FIB en las 112 libras.

Con 23 años sigue escalando entre las mejores libra x libra del mundo con un récord invicto en 17 peleas con 9 nocauts, la única duda es si alguien podrá vencer a la menor de la dinastia Fundora en la divisió de las mosca.

Te podría interesar: Fue comunicólogo y luchó en pequeñas arenas en México, hoy brilla en la WWE

Las posibles rivales de Gabriela Fundora

Después de vencer a Kubicki la pregunta es ¿Quién sigue para Gabriela Fundora? La división de las 112 libras parece quedarle corta a la pugilista de Palm Beach, Florida, la kazaja Angelina Lukas con récord de 15-1 podría ser uno de los nombres de la lista, así como la invicta Aldana Lopez de Buenos Aires, Argentina.

Entre el top 5 del ranking de la división aparecen dos mexicanas, Marilyn Badillo, quien ya tuvo su oportunidad frente a Fundora cayendo en 7 asaltos en Abril pasado, aunque “La Mexicana” no ha visto acción desde la derrota contra la campeona indiscutida, por otro lado Gabriela “La bonita” Saavedra también aparece en lo más alto del ranking con un récord de 12-6.

Te podría interesar: ¿En el Top 10? Este es el lugar de México en el medallero del Mundial de Atletismo

Luis García entrevista a Renata Zarazúa | Inspiración, disciplina y pasión por el tenis

Fundora podría escalar a la división de las 115 libras para pelear por el título vacante de la Asociación Mundial de Boxeo, en donde podría unificar títulos con alguna de las otras campeonas como Mizuki Hiruta (9-0) OMB, Irma “Torbellino” García (23-5-1) FIB o Asley “Chiquita” González 17-2 CMB.