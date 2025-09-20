Fue comunicólogo y luchó en pequeñas arenas en México, hoy brilla en la WWE

Una de las razones por las cuales la lucha libre mexicana, en específico la AAA, ha vuelto a dar mucho de qué hablar en este año deriva de la compra por parte de la WWE . Y, en ese sentido, uno de los luchadores que ha aprovechado cada una de las oportunidades es Mr. Iguana, un comunicólogo de profesión.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Desde su primera participación en Worlds Collide de junio pasado, Mr. Iguana ha trascendido las fronteras no solo por su estilo de lucha, sino por el espectacular personaje que sostiene. En ese sentido, ¿sabías que la estrella de la AAA fue comunicólogo y luchó en pequeñas arenas antes de su llegada a Smackdown?

¿Cómo pasó Mr. Iguana de ser comunicólogo a ser estrella de la WWE?

Fue en junio cuando Mr. Iguana hizo su debut en un evento de la WWE a través de Worlds Collide, una función que acaparó las miradas y que demostró que su personaje puede dar de qué hablar. Vale mencionar que el mismo personaje ya había sido tendencia en México, aunque su proyección a nivel internacional se dio gracias a dicha empresa.

Te puede interesar: ¿Por qué a Checo Pérez lo apodan el “Rey de Bakú”?

Te puede interesar: ¿Cuáles son los más grandes logros de Alegna González hasta ahora?

Ahora mismo, Mr. Iguana presume haber estado en los dos Worlds Collide que ha habido en 2025, así como en la última Triplemanía de la AAA y en una función de Smackdown. Se trata de un luchador cuya proyección en Estados Unidos es clara, lo cual habla de la evolución que ha tenido si se considera que es comunicólogo de profesión.

¿Qué era de Mr. Iguana antes de llegar a la WWE?

Con 37 años de edad, Mr. Iguana ha alcanzado la fama internacional gracias a su estilo luchistico y a “La Yesca”, iguana que lo acompaña en cada una de sus luchas. No obstante, previo a su llegada a la WWE el nacido en Culiacán terminó una carrera en comunicación, misma que dejó para seguir sus sueños en la lucha libre.

Fue durante una entrevista con Más Lucha que aseguró que le hubiese gustado seguir su faceta como locutor; sin embargo, el cariño que siente por la lucha fue más grande. De hecho, su nombre deriva de su estado de residencia, pues es ahí en donde este tipo de animales abundan.

Mr. Iguana, ¿el luchador más importante de la AAA para la WWE en la actualidad?

Mr. Iguana es solo uno de los luchadores pertenecientes a la AAA que ha logrado trascender en Estados Unidos; sin embargo, no es el único. Y es que, así como él, otros mexicanos tales como Psycho Clown , Pagano, Octagón Jr, La Parka y Dr. Wagner III han sido recurrentes en las programaciones de la WWE.

