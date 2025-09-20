¿En el Top 10? Este es el lugar de México en el medallero del Mundial de Atletismo

El Mundial de Atletismo se ha convertido en uno de los eventos más importantes para la delegación nacional a lo largo de este año, y para muestra de ello están las dos medallas que México ha obtenido hasta el momento. Por ende, luce interesante conocer cuál es su lugar actual en el medallero.

EXCLUSIVA: Tonatiú López se siente preparado para un podio

Como sabes, el Mundial de Atletismo, celebrado en Tokio, culminará el domingo 21 de septiembre; sin embargo, lo hecho por México ha traído sensaciones positivas luego de las platas conquistadas hasta ahora, situación que lo coloca dentro del Top 25 -hasta ahora- en el medallero oficial.

¿En qué lugar del medallero va México en el Mundial de Atletismo?

Después de que se han disputado la mayoría de las competiciones en este Mundial de Atletismo, en estos momentos México se encuentra en el lugar 21 del medallero con un total de 2 medallas de plata, empatando con ello a los deportistas que defienden -en conjunto- a Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

¡RÉCORD MEXICANO! 🥈🇲🇽



Uziel Muñoz hace historia en el Mundial de Atletismo en Tokio al lograr la medalla de plata en lanzamiento de bala. Gracias por mostrar tanta pasión y entrega. ¡Felicidades por este gran logro!#TodosSomosOlímpicos pic.twitter.com/HItJTzWoEA — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) September 13, 2025

Cabe mencionar que México dio un salto significativo en el medallero en las últimas horas gracias a la plata conquistada recientemente. Por ende, ahora se ubica como uno de los mejores países del continente americano, siendo superado solamente por Estados Unidos, Canadá, Jamaica, Brasil, Trinidad, y Tobago, y Cuba.

¿Quién lidera el medallero del Mundial de Atletismo?

Tal y como se esperaba, es Estados Unidos quien lidera el medallero del Mundial de Atletismo al sumar, hasta ahora, un total de 17 medallas, mismas de las cuales 11 son de oro, tres de plata y tres de bronce. En el segundo lugar se ubica Kenia con 7 preseas totales, mientras que Canadá cierra con el tercer lugar y sus tres oros hasta ahora.

Siempre en la élite



Resultados de Alegna González en Campeonatos Mundiales y Juegos Olímpicos



JJ.OO

Tokio 2020 - 5°

París 2024 - 5°

París 2024 (relevo mixto) - 5°



Campeonato Mundial

Eugene 2022 - 7°

Budapest 2023 - 5°

Tokio 2025 - MEDALLA DE PLATA 🥈



Hoy por fin llegó esa… pic.twitter.com/tQo6RK4HWC — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) September 20, 2025

¿Qué deportistas mexicanos han ganado medallas en el Mundial de Atletismo?

El primer atleta mexicano que sumó una presea en este Mundial de Atletismo fue Uziel Muñoz, quien alcanzó la gloria a través del lanzamiento de bala. Posteriormente, Alegna González volvió a demostrar que es una de las mejores maratonistas del mundo al quedarse con la plata en los 20 kilómetros de marcha.