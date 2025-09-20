deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

¿En el Top 10? Este es el lugar de México en el medallero del Mundial de Atletismo

México ha escalado muchas posiciones en el medallero general dentro del Mundial de Atletismo 2025 luego de la plata obtenida por Alegna González.

mexico-lugar-medallero-mundial-de-atletismo.jpg
Instagram: Alegna González / PNG
Alan Chávez - Marktube
Otros Deportes
Compartir

El Mundial de Atletismo se ha convertido en uno de los eventos más importantes para la delegación nacional a lo largo de este año, y para muestra de ello están las dos medallas que México ha obtenido hasta el momento. Por ende, luce interesante conocer cuál es su lugar actual en el medallero.

EXCLUSIVA: Tonatiú López se siente preparado para un podio

Como sabes, el Mundial de Atletismo, celebrado en Tokio, culminará el domingo 21 de septiembre; sin embargo, lo hecho por México ha traído sensaciones positivas luego de las platas conquistadas hasta ahora, situación que lo coloca dentro del Top 25 -hasta ahora- en el medallero oficial.

¿En qué lugar del medallero va México en el Mundial de Atletismo?

Después de que se han disputado la mayoría de las competiciones en este Mundial de Atletismo, en estos momentos México se encuentra en el lugar 21 del medallero con un total de 2 medallas de plata, empatando con ello a los deportistas que defienden -en conjunto- a Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Te puede interesar: ¿Por qué a Checo Pérez lo conocen como “El Rey de Bakú”?

Te puede interesar: ¿Cuántas veces se han enfrentado John Cena y Brock Lesnas?

Cabe mencionar que México dio un salto significativo en el medallero en las últimas horas gracias a la plata conquistada recientemente. Por ende, ahora se ubica como uno de los mejores países del continente americano, siendo superado solamente por Estados Unidos, Canadá, Jamaica, Brasil, Trinidad, y Tobago, y Cuba.

¿Quién lidera el medallero del Mundial de Atletismo?

Tal y como se esperaba, es Estados Unidos quien lidera el medallero del Mundial de Atletismo al sumar, hasta ahora, un total de 17 medallas, mismas de las cuales 11 son de oro, tres de plata y tres de bronce. En el segundo lugar se ubica Kenia con 7 preseas totales, mientras que Canadá cierra con el tercer lugar y sus tres oros hasta ahora.

¿Qué deportistas mexicanos han ganado medallas en el Mundial de Atletismo?

El primer atleta mexicano que sumó una presea en este Mundial de Atletismo fue Uziel Muñoz, quien alcanzó la gloria a través del lanzamiento de bala. Posteriormente, Alegna González volvió a demostrar que es una de las mejores maratonistas del mundo al quedarse con la plata en los 20 kilómetros de marcha.

ES TENDENCIA
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

The Beautiful Game
Otros Deportes
The Beautiful Game |Chase Stadium, con Ronaldinho y Roberto Carlos | 7 de junio a las 5:00 PM
Isaac del Toro maglia blanca Giro de Italia 2025
Otros Deportes
VIDEO: El HISTÓRICO momento en el que Isaac del Toro recibe la Maglia Blanca en el Giro de Italia 2025
Thumbnail
Otros Deportes
Giro de Italia 2025: Resumen de la Etapa 17 y el triunfo de Isaac del Toro
Isaac del Toro Etapa 17.jpg
Otros Deportes
Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia
Thumbnail
Otros Deportes
Carlos Alcaraz y Rafael Nadal peloteando en la Copa Davis
Thumbnail
Otros Deportes
Nadal se despide del tenis profesional entre lágrimas
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Holger Rune | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Alexander Zverev | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Ben Shelton | Abierto Mexicano de Tenis
×
×