La mexicana Gabriela Jáquez hace historia al ser elegida en la Ronda 1 del Draft de la WNBA

La basquetbolista Gabriela Jáquez ha hecho historia, luego de lograr ser la primera mexicana en ser seleccionada en la primera ronda del Draft de la WNBA, luego de tener una gran temporada en donde fue pieza fundamental para llevar a la UCLA Bruins al campeonato nacional.

¿En dónde va a jugar la mexicana Gabriela Jáquez?

Gabriela Jáquez fue elegida por el cuadro de Chicago Sky, equipo que usó su quinta selección del draft para quedarse con la mexicana, sorprendiendo a muchos, incluso a la joven mexicana, quien luego de ser elegida se mostró muy emocionada.

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La joven deportista ha logrado hacer historia en la WNBA, al ser elegida en la primera ronda, siguiendo los pasos de su hermano mayor, Jaime Jáquez, quien fue seleccionado por el cuadro de Miami Heat de la NBA en 2023. Siendo el primer mexicano en ser reclutado en la primera ronda.

Sin duda, esta nueva etapa va a ser el reto más grande en la carrera de Gabriela Jáquez, quien ha dejado claro que el estilo de juego en la NCAA y en la WNBA es diferente, aunque también tiene claro que el físico es fundamental, ya que le ayudó a brillar en el cuadro de la UCLA Bruins y en la Selección Nacional de México, experiencia que le va a ayudar en su nuevo equipo.

Gabriela Jáquez forma parte de la Selección Mexicana desde el 2024, donde ha logrado ser un pilar importante en el proceso de preclasificación olímpica de la FIBA en agosto de 2026.

Mientras que en la final de la NCAA, Gabriela Jáquez logró generar un total de 21 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias. Ahora busca tener el mismo impacto en su nuevo equipo, el cual se encuentra en plena renovación.

