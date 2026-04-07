La mexicana Gabriela Jáquez logra conquistar la NCAA con UCLA

La mexicana Gabriela Jáquez ha logrado ser campeona del torneo NCAA en el básquetbol femenino, logró que ha alcanzado con UCLA, esto luego de imponerse por 79-51 a South Carolina, en la final de March Madness.

Este campeonato es el primero que logra ganar la UCLA, luego de una larga ausencia de trofeos, pues la última ocasión fue en 1978, cuando ganaron el AIAW, torneo precursor de la NCAA, la cual arrancó en 1982, por lo que es el título más importante para la institución en años.

Los playoffs de la NBA

Gabriela Jáquez brilló en la gran final de la NCAA

La joven mexicana fue pieza fundamental del equipo en este campeonato, no solo a lo largo de la temporada, también en el duelo definitivo, donde logró 21 puntos, 10 rebotes y cinco asistencias, lo que colocó a Gabriela Jáquez como una de las mejores del juego.

¿Qué sigue en la carrera de Gabriela Jáquez?

Sin embargo, este podría ser el último partido de Gabriela Jáquez vistiendo la playera de la UCLA, pues los rumores apuntan a que podría ser elegida en una de las primeras rondas de selección de draft de la WNBA, por lo que muy pronto estaría vistiendo otros colores.

La joven tuvo un encuentro con los medios de comunicación, donde Gabriela Jáquez habló sobre el campeonato que logró ganar con su equipo, siendo un paso importante en su carrera.

Me imaginé este momento muchas veces y estoy orgullosa, voy a llorar mucho. Tengo todos los sentimientos que no te puedes imaginar. Sabía que era mi último momento y di mi mejor juego. Logramos el objetivo después de pasar por tantas cosas

En caso de llegar a la WNBA, la joven estaría siguiendo los pasos de su hermano, Jaime Jáquez Jr, quien ya es jugador del Miami Heat.

