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Fútbol

Gaby López de lleno en la pelea por el título

La golfista mexicana se afianzó en las primeras posiciones y mañana luchará por el último trofeo de esta temporada en la LPGA.

Gaby López peleará por el título del CME Group Tour Championship.

Escrito por: Azteca Deportes

Si bien las dos primeras rondas ya habían sido bastante cerradas, el llamado “Moving Day” del CME Group Tour Championship, último torneo de la temporada en la LPGA, se apretó todavía más y dejó a varias golfistas con posibilidades de llevarse el título, entre ellas la mexicana Gaby López.

Este sábado en el Club de Golf Tiburón de Naples, Florida, Gaby volvió a salir inspirada, tirando tres birdies seguidos en la primera parte del recorrido, lo que le permitió a la capitalina instalarse rápidamente entre las líderes.

La abanderada de la delegación mexicana en los pasados Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 llegó a los últimos hoyos empatada en la primera posición. Sin embargo, a partir de ese momento viviría un vaivén de emociones. Primero registró un doble bogey en el hoyo 16, luego se repuso con un “Eagle” en el 17 y no pudo evitar el bogey en el 18.

Finalmente, la mexicana entregó una tarjeta de tres golpes bajo par y terminó la ronda empatada con la estadounidense Mina Harigae en la quinta posición del tablero con un acumulado de -13, sólo un impacto menos que las cuatro líderes actuales; la japonesa Nasa Hataoka, la coreana Jin Young Ko, la estadounidense Nelly Korda y la francesa Celine Boutier (-14).

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Gaby López jugará la cuarta y última ronda del CME Group Tour Championship mañana junto con la francesa Boutier y la estadounidense Harigae a partir de las 9:23 AM (tiempo del centro de México).

Primeras posiciones después de tres rondas en el CME Group Tour Championship

T1.- Nasa Hataoka (Japón) -14
T1.- Jin Young Ko (Corea del Sur) -14
T1.- Nelly Korda (Estados Unidos) -14
T1.- Celine Boutier (Francia) -14
T5.- Gaby López (México) -13
T5.- Mina Harigae (Estados Unidos) -13
T7.- Leona Maguire (Irlanda) -12

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