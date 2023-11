Gaby López dice presente en Los Cabos para apoyar a los mexicanos

La histórica golfista mexicana y última abanderada olímpica, Gaby López, se encuentra en Los Cabos entrenando. La representante azteca se siente feliz de estar cerca de sus compatriotas y estará apoyándolos esta semana en el World Wide Technology Championship.

“Me siento bien estando aquí cerca de ellos y apoyándolos. Espero que tengan una gran semana en el torneo. Yo estoy aprovechando para ver a algunos amigos cómo Emiliano Grillo y me da gusto visitar este campo”, comentó lo golfista mexicana para Azteca Deportes.

Uno de los latinos que está teniendo un gran arranque es Camilo Villegas, López comentó al respecto.

“La verdad, contento de un buen comienzo. Una cancha que es bastante amplia desde el tee, tuve la bola en juego, no hice ningún bogey, lo que ayuda. Los greens están rodando muy bien, obviamente para hacer 8-bajo par hay que rodarla bastante bien, lo hice bastante bien hoy. Yo creo que hay que enfocarse en el proceso y el momento, algo que hablé con la persona con la que estoy trabajando la parte mental el día de ayer inclusive. Una de las cosas era no dejar que el tiro bueno o malo afecte la parte emocional y cómo estoy pensando y creo que hice una gran labor el día de hoy. Cada tiro es individual y sé que suena cliché y siempre lo decimos que hay que estar presente, pero es una realidad”, dijo el golfista colombiano.

Otro es el argentino Tano Goya, quien se mantiene como protagonista en el campo El Cardonal.

“Me sentí muy bien toda la vuelta, muy sólido, pegando muy bien y jugando muy bien arriba de green. Se me escaparon un par de hoyos ahí, pero no creo que nada que haya hecho mal, simplemente son cosas que pasan, pero me mantuve tranquilo, me mantuve sólido. Disfrute mucho la verdad. Me mantuve muy presente y enfocado en todos los tiros. Me sentía bien llegando a esta semana, me sentí bien pegando en la vuelta de práctica, me sentí cómodo en la cancha y el día fue un reflejo de eso. Yo creo que hay que seguir haciendo lo mismo, mantenerme en el presente. (La cancha) es bastante amplia desde el tee, pero también así es muy fácil desconcentrarse y perder un poco el foco de los tiros, de donde querés tirar”, sentenció el jugador argentino.

Un poco de la historia actual del WWT Championship

El World Wide Technology Championship celebra este año el inicio de un nuevo capítulo como el primer evento oficial de la PGA TOUR que se jugará en Los Cabos del 30 de octubre al 5 de noviembre en el Club de Golf El Cardonal diseñado por Tiger Woods en Diamante Cabo San Lucas. El torneo de 16 años reúne anualmente a 132 golfistas profesionales y sin duda ha sido un pionero para el golf profesional en México. El campeonato de 72 hoyos por golpes hizo historia en el golf en 2007 cuando se convirtió en el primer evento del PGA TOUR en disputarse fuera de Estados Unidos y Canadá.

En 2022, Russell Henley se convirtió en el 15º campeón del torneo con una puntuación récord de 23-bajo par para ganar por cuatro golpes.