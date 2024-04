¿Cuántos mexicanos han jugado en el Masters de Augusta?

De Ocotlán, Jalisco para el Augusta National. Santiago De La Fuente está listo para hacer su presentación en el Masters. El representante del programa alto rendimiento azteca impulsado Benjamín Salinas Sada se une a una muy selecta lista de mexicanos en jugar el mítico major.

Han sido 7 los representantes aztecas en el Masters a lo largo de la historia. Álvaro Ortiz rompió una sequía de 40 años sin mexicanos en Augusta y hoy acompaña a Santiago como parte de su equipo.

“Es una persona que me ha apoyado mucho, desde antes estuvimos hablando, me ayudó mucho en cómo prepararme, cómo manejar mis emociones para ese momento y obviamente es una gran persona y un amigo, estoy agradecido que me pueda acompañar esta semana”, comentó Santiago De La Fuente previo a su debut en el mítico major.

Santiago, orgulloso de representar a Latinoamérica



Por otro lado, el joven golfista jalisciense se animó a hablar sobre lo que significa representar a Latinoamérica.

“Significa muchísimo, más que nada para toda la región de Latinoamérica, y yo digo que para mí significa también mucho por el simple hecho de representar a México y lo que representa para toda Latinoamérica. Creo que es una oportunidad de increíble que hay que aprovechar para que siga creciendo el Golf”, dijo De la Fuente.

Para el año 2020, Abraham Ancer hizo su debut en un augusta national, el tamaulipeco disputó la cuarta ronda en el grupo final. Un año más adelante volvió para jugar nuevamente el major.

Los golfistas mexicanos que participaron en Augusta

El mayor de los hermanos Ortiz, Carlos, estuvo en la edición del torneo en el año 2021. Los otros golfistas mexicanos que estuvieron participando en Augusta fueron Víctor Regalado, Juan Antonio Estrada y Antonio Cerdá.

Este 11 de abril, el mexicano Santiago De La Fuente comenzará a escribir su propia historia en el golf mundial, cuando haga su debut en el Masters de Augusta.

