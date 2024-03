Poderoso mensaje de Peter Malnati tras su primera victoria en nueve años

Por primera vez en nueve años Peter Malnati ha vuelto al círculo de ganadores del PGA Tour tras un domingo inolvidable en el Valspar Championship, el veterano golfista cerró su segunda vuelta del último día con estilo, disparando cuatro birdies. Inmediatamente después de consagrarse, se abrazó con su esposa e hijos en una explosión de júbilo por largo tiempo contenida.

El nativo de Indiana firmó tarjeta de -4 en la vuelta final para adjudicarse un -12 tras 72 hoyos y llevarse el trofeo dos golpes por delante de Cameron Young, quien culmina segundo por séptima ocasión y que jamás ha probado las mieles de la victoria en el circuito. Malnati no salía por la puerta grande desde el Sanderson Farms Championship de 2015 y ahora se ha ganado una invitación al Masters de Augusta; nunca antes lo había jugado.

Por si fuera poco, se embolsó poco más de un millón y medio de dólares en ganancias, tema que pasó a ser secundario cuando llegó la hora de las declaraciones. “Ese momento de ganar un torneo y que tu familia salga al green y los grandes abrazos y todo eso, eso es algo que he visto tener a otras familias y que ha sido mi sueño”, confesó Malnati.

No se guardó nada tras hacerse con el trofeo de un torneo que no está considerado dentro de los ‘insignia’, uno que no reparte los mejores premios económicos y al que no necesariamente acude la élite de la PGA.

“Sé que la narrativa gira mucho en torno a que estamos llegando a Augusta, nos estamos preparando para los majors, estamos en esa temporada. En cuanto a las personas que participan en el golf al más alto nivel, el 90 por ciento de nosotros sueña con el momento que acabo de vivir. Hay un 10 por ciento que probablemente orientan sus agendas y se centran en los majors, pero el 90 por ciento de la gente que ha llegado al nivel más alto del golf profesional y el cien por cien de la gente que sueña con estar en el nivel más alto del golf profesional, vive para ese momento que acabo de tener”.

