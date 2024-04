Santiago De La Fuente: “Es un honor representar a México”

Santiago De La Fuente hará su debut en la nueva edición del Masters de Augusta. El golfista mexicano se ganó el boleto al mítico major tras convertirse campeón en el Latin America Amateur Championship.

“Estoy muy feliz de representar a mi país. Creo que ser el séptimo [mexicano en el masters] es un gran honor, el que no haya muchos jugándolo durante los años, eleva un poco más ese sentimiento”, dijo el representante azteca.

De La Fuente, palpita lo que será el Masters de Augusta

Por otro lado, Santiago se refirió a las cualidades del mítico campo de Augusta.

“Yo creo que el hoyo más complicado para mí puede ser el 7, por como todo pica de izquierda, derecha y yo siento que no me favorece mucho, pero igual es un tiro que hay que pararte y pegarle con seguridad y no pasa nada, vamos a tener muchos tiros difíciles durante toda la semana. Solamente hay que afrontarlos y mi favorito es el 15, porque está demasiado amplio. Ese me voy a parar y le voy a tirar con todo”, sentenció el tapatío previo a su arranque en Augusta.

Un inesperado encuentro entre el dos veces campeón, José María Olazábal, y el amateur Santiago de la Fuente. #elmasters | #themasters | @LAAC_Golf pic.twitter.com/dQlLtTAEKu — El Masters (@TheMasters_ES) April 10, 2024

Para esta semana en Augusta, Santiago tendrá en su equipo de trabajo al también tapatío Álvaro Ortiz. El menor de los hermanos Ortiz fue campeón del LAAC en el pasado y también estuvo participando en el Masters años atrás, por lo que será una buena ayuda para Santiago en su debut esta semana.

Las figuras que competirán con De La Fuente

De La Fuente es considerado uno de los jugadores mexicanos con mejor proyección, y a su corta edad promete grandes emociones a la afición mexicana del golf. el tapatío tendrá la oportunidad de jugar en el mismo campo donde estarán figuras como Jon Rahm, Scottie Scheffler, Rory McIlroy o la leyenda estadounidense, Tiger Woods.

Santiago De La Fuente será el séptimo mexicano en disputar el Masters de Augusta tras la participación de Abraham Ancer, Álvaro Ortiz, Carlos Ortiz, Juan Antonio Estrada, Víctor Regalado y Antonio Cerdá.

