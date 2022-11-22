GALERÍA: Así se vivió el triunfo de Arabia Saudita ante Argentina en Qatar 2022

La selección argentina empezó la Copa del Mundol de Qatar 2022 con un batacazo inesperado, derrotado con dos goles en cinco minutos, entre el 48 y el 53, por Arabia Saudita (1-2), que levantó el 1-0 en contra en el minuto 9 de Lionel Messi, de penalti, para protagonizar la primera gran sorpresa del torneo, derribar la racha de 36 partidos internacionales sin perder de su rival y comprometer el pase de la selección Albiceleste.

De repente, cuando parecía dominado el partido, en una secuencia de fallos, de malas decisiones, Argentina entró en una zozobra de la que salió malparado, empatado por Saleh Alshehri, con un tiro cruzado en el 48, y doblegado por el 1-2 de Salem Aldawsari, en el 53, con una parábola que no alcanzó la estirada de Emiliano Martínez.

La selección de Argentina se jugará susaspiraciones en avanzar a los octavos de final cuando enfrente a México el próximo sábado 26 de noviembre, mientras la selección saudí jugará ante Polonia.