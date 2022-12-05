Galería: Asi se vivió el pase de Croacia a cuartos de final

La Copa del Mundo Qatar 2022 sigue en su marcha con la fase de eliminación directa, en donde la Selección de Croacia se clasificó a los cuartos de final de la máxima fiesta del futbol tras imponerse dramáticamente al representativo de Japón en una agónica serie de penales tras empatar a un gol en un encuentro que se prolongó hasta los tiempos extras y que ni en ese lapso se pudo romper.

Te puede interesar: Jugador de la Selección de Uruguay recibiría una fuerte sanción

Daizen Maeda adelantó a la nación nipona a los 43 minutos, pero un sobrebio cabezazo de Ivan Perisic le dio vida a los europeos con un tanto que decretó las cifras definitivas en el tiempo regular.

Con este resultado, la escuadra croata que capitanea Luka Modric, se medirá ante Brasil en la siguiente instancia por un lugar en las semifinales del mundial.

Te puede interesar: El impresionante imperio millonario de Cristiano Ronaldo

poiu