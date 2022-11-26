Galería: Así se vivió el triunfo de Australia sobre Túnez | Qatar 2022

La Copa del Mundo Qatar 2022 sigue su marcha y con ello entró en acción la actividad del Grupo D con el encuentro que protagonizaron las selecciones de Australia y Túnez sobre la cancha del Estadio Al Janoub.

El partido finalizó con un marcador en favor de los “Socceroos” por la mínima diferencia, siendo Mitch Duke el encargado de anotar el tanto del triunfo para su escuadra, lo que les permite sumar sus primeras unidades en la justa mundialista tras caer ante Francia en su cotejo debut por 4-1.

Te puede interesar: Retiran camiseta a aficionada por protestar en el Gales vs Irán

Este resultado le permite al equipo perteneciente a la confederación asiática, llegar con vida a la última jornada de la primera ronda frente a Dinamarca el próximo miércoles 30 de noviembre en el Estadio Al Janoub.

Te puede interesar: ¿Quién es el DT sin experiencia en futbol masculino en Qatar 2022?