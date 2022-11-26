Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad
Autenticando...
Galería: Así se vivió el triunfo de Australia sobre Túnez | Qatar 2022
Te dejamos las mejores postales del encuentro entre la Selección de Australia vs Túnez, que terminó en victoria de los “Socceroos” por la mínima diferencia.
Reuters |
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group D - Tunisia v Australia - Al Janoub Stadium, Al Wakrah, Qatar - November 26, 2022 Australia’s Kye Rowles in action with Tunisia’s Issam Jebali REUTERS/Carl Recine
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group D - Tunisia v Australia - Al Janoub Stadium, Al Wakrah, Qatar - November 26, 2022 Tunisia’s Youssef Msakni reacts REUTERS/Suhaib Salem
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group D - Tunisia v Australia - Al Janoub Stadium, Al Wakrah, Qatar - November 26, 2022 Tunisia’s Issam Jebali in action with Australia’s Aziz Behich REUTERS/Hannah Mckay
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group D - Tunisia v Australia - Al Janoub Stadium, Al Wakrah, Qatar - November 26, 2022 Australia’s Aziz Behich in action with Tunisia’s Naim Sliti REUTERS/Hannah Mckay
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group D - Tunisia v Australia - Al Janoub Stadium, Al Wakrah, Qatar - November 26, 2022 Australia’s Harry Souttar in action with Tunisia’s Taha Yassine Khenissi REUTERS/Hannah Mckay
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group D - Tunisia v Australia - Al Janoub Stadium, Al Wakrah, Qatar - November 26, 2022 Australia’s Mathew Ryan and Harry Souttar in action with Tunisia’s Taha Yassine Khenissi REUTERS/Marko Djurica
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group D - Tunisia v Australia - Al Janoub Stadium, Al Wakrah, Qatar - November 26, 2022 Australia’s Awer Mabil in action with Tunisia’s Yassine Meriah REUTERS/Carl Recine
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group D - Tunisia v Australia - Al Janoub Stadium, Al Wakrah, Qatar - November 26, 2022 Australia’s Aziz Behich and Jackson Irvine celebrate after the match REUTERS/Hannah Mckay
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group D - Tunisia v Australia - Al Janoub Stadium, Al Wakrah, Qatar - November 26, 2022 Australia’s Jackson Irvine and Aziz Behich celebrate after the match REUTERS/Hannah Mckay
La Copa del Mundo Qatar 2022 sigue su marcha y con ello entró en acción la actividad del Grupo D con el encuentro que protagonizaron las selecciones de Australia y Túnez sobre la cancha del Estadio Al Janoub.
El partido finalizó con un marcador en favor de los “Socceroos” por la mínima diferencia, siendo Mitch Duke el encargado de anotar el tanto del triunfo para su escuadra, lo que les permite sumar sus primeras unidades en la justa mundialista tras caer ante Francia en su cotejo debut por 4-1.
Te puede interesar: Retiran camiseta a aficionada por protestar en el Gales vs Irán
Este resultado le permite al equipo perteneciente a la confederación asiática, llegar con vida a la última jornada de la primera ronda frente a Dinamarca el próximo miércoles 30 de noviembre en el Estadio Al Janoub.
Te puede interesar: ¿Quién es el DT sin experiencia en futbol masculino en Qatar 2022?
Reuters |
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group D - Tunisia v Australia - Al Janoub Stadium, Al Wakrah, Qatar - November 26, 2022 Australia’s Kye Rowles in action with Tunisia’s Issam Jebali REUTERS/Carl Recine
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group D - Tunisia v Australia - Al Janoub Stadium, Al Wakrah, Qatar - November 26, 2022 Tunisia’s Youssef Msakni reacts REUTERS/Suhaib Salem
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group D - Tunisia v Australia - Al Janoub Stadium, Al Wakrah, Qatar - November 26, 2022 Tunisia’s Issam Jebali in action with Australia’s Aziz Behich REUTERS/Hannah Mckay
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group D - Tunisia v Australia - Al Janoub Stadium, Al Wakrah, Qatar - November 26, 2022 Australia’s Aziz Behich in action with Tunisia’s Naim Sliti REUTERS/Hannah Mckay
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group D - Tunisia v Australia - Al Janoub Stadium, Al Wakrah, Qatar - November 26, 2022 Australia’s Harry Souttar in action with Tunisia’s Taha Yassine Khenissi REUTERS/Hannah Mckay
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group D - Tunisia v Australia - Al Janoub Stadium, Al Wakrah, Qatar - November 26, 2022 Australia’s Mathew Ryan and Harry Souttar in action with Tunisia’s Taha Yassine Khenissi REUTERS/Marko Djurica
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group D - Tunisia v Australia - Al Janoub Stadium, Al Wakrah, Qatar - November 26, 2022 Australia’s Awer Mabil in action with Tunisia’s Yassine Meriah REUTERS/Carl Recine
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group D - Tunisia v Australia - Al Janoub Stadium, Al Wakrah, Qatar - November 26, 2022 Australia’s Aziz Behich and Jackson Irvine celebrate after the match REUTERS/Hannah Mckay
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group D - Tunisia v Australia - Al Janoub Stadium, Al Wakrah, Qatar - November 26, 2022 Australia’s Jackson Irvine and Aziz Behich celebrate after the match REUTERS/Hannah Mckay