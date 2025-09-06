deportes
GALERÍA | Diablos Rojos del México son campeones de la Zona Sur al derrotar a Piratas de Campeche; van a Serie del Rey

Los Diablos Rojos del México vencieron a Piratas de Campeche en el Juego 6 de la Serie de Campeonato y van a la Serie del Rey buscando ahora el bicampeonato ante los Charros de Jalisco.

Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Home Run Azteca
Diablos Rojos del México vencen Piratas de Campeche | Serie del Rey Diablos vs Charros
