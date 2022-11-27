Galería: Las mejores imágenes del Croacia vs Canadá

Las selecciones de Croacia y Canadá se enfrentaron en partido perteneciente de la jornada dos de la fase de grupos de la Copa del Mundo Qatar 2022. Los dos equipos se encuentran en el Grupo F.

Los europeos se llevaron la victoria por marcador de 4-1 gracias a los goles de Kramaric (dos anotaciones), Majer y Livaja. Por Canadá anotó Alphonso Davies.

Los croatas, dirigidos por Zlatko Dalic, en su debut en el Mundial de Qatar igualaron a cero goles ante la selección de Marruecos. Por su parte, la selección canadiense, que terminó en el primer puesto del hexagonal eliminatorio del a Concacaf, tuvieron su primer partido en el máximo torneo de futbol en el mundo, cayendo por 1-0 ante Bélgica con gol de Michy Batshuay.

En la jornada 3 la selección de Croacia jugará en duelo europeo ante su similar de Bélgica, mientras los norteamericanos disputarán su partido con Marruecos. Losdos partido se jugarán el jueves 1 de diciembre a las 9:00 A.M. tiempo del centro de México.