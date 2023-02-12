GALERÍA: Imágenes exclusivas la victoria de Chiefs en el SuperBowl LVII

Patrick Mahomes llegaba para disputar su tercer SuperBowl en su carrera, con balance de un perdido y uno ganado el mariscal de campo de los Chiefs llegaba en un momento extraordinario, sin embargo, enfrentaba a uno de los mejores ‘equipos’ de la temporada, Philadelphia Eagles tenía en su defensiva su mayor recurso para ganar el juego. Fueron la segunda mejor de toda la liga en la temporada.

De poder a poder en el SuperBwol LVII

Jalen Hurts pega primero, pero la respuesta fue inmediata de Patrick Mahomes. Los dos mariscales de campo salieron contundentes en sus series ofensivas. Tal y como se esperaba, un partido cerrado en los primeros 15 minutos del SuperBwol LVII. Los dos equipos mostrando sus argumentos para ganar el Lombardi.

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Philadelphia es avasallante

La balanza se comenzó a decantar para Philadelphia Eagles con la contundencia de Jalen Hurts, quien hace la primer jugada ‘grande’ de la noche. el mariscal conectó con AJ Brown para un pase de 45 yardas. el receptor ganó la posición y consiguió el TD para su equipo que ya se adelanta. Por su parte, Patrick Mahomes sufrió un contacto en el tobillo. Se resintió con dolor y encendió las alarmas de todo Kansas City. Pero el quarterback siguió en el terreno de juego por su equipo.

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Rihanna apareció en indumentaria roja para llevar su música en el espectáculo de medio tiempo. La cantante estadounidense interpretó temas como Umbrella, Good Boy, Dimonds... entre otras. Este último logrando el momento más especial de su performance.

El regreso de Patrick Mahomes

Patrick Mahomes fue capaz de regresar, pese a su tobillo, y metió al partido a los Chiefs, conectó con su ofensiva y por primera vez en todo el SuperBowl se ponen arriba en el marcador.

La mejor ofensiva contra la mejor defensiva

Todo se resumió en una ecuación. La mejor ofensiva, de los Chiefs, contra la mejore defensiva, de Eagles. Patrick Mahomes lideró el bombardeo y logró activar a sus mejores hombres para ganar su segundo SuperBowl en su carrera profesional. El mariscal lanzó para 182 yardas, tuvo 3 pases de anotación y ninguna intercepción.

