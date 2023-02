Esto cobrará Rihanna a la NFL por el espectáculo de medio tiempo

Rihanna será la encargada de llevar el espectáculo de medio tiempo del SuperBowl, una atracción que se ha vuelvo emblemática y de mucho interés para los fanáticos. Pues suelen ser verdaderos performance que están a la altura del máximo partido de la temporada en la NFL.

Numerosos artistas han participado en el espectáculo de medio tiempo, artistas de la talla de Michael Jackson, Paul McCartney, U2, Madonna y ahora la estrella Rihanna , se han encargado de llevar el mejor entretenimiento musical posible. Pero la pregunta ¿Cuánto les paga la NFL?

¿Cuánto le pagará la NFL a Rihanna por aparecer en el medio tiempo?

La respuesta es sencilla: cero. La NFL no remunera con un sólo dólar a los artistas que han participado en el Halftime Show. Rihanna como ‘invitada’ para este año, no cobrará nada en absoluto por parte de la liga, como no lo han hecho los artistas anteriores.

Por más extraño que parezca, los 13 minutos en los que realizan el espectáculo les resitúa ganancias exhorbitantes, pero no exactamente por parte de la NFL. Cabe señalar que los costos de logística y todo lo que se necesita para montar el Show de medio tiempo sí es cubierto por la liga. No por el artista en cuestión.

La clave para los artistas que participan se da horas después de la presentación. Cuando incrementan el número de reproducciones de su material musical. Por lo que Rihanna comenzará a facturar cifras de locura una vez presentado su espectáculo.

De acuerdo con un artículo de Nielsen Music en 2010… el artista que participa en el Halftime Show aumenta un promedio de hasta 555% las ventas de su música días después de la performance. Ni siquiera el 100%, la estimación es que rompe esa noción y se eleva a números de locura. Por lo que Rihanna estará muy tranquila con lo que vendrá una vez concluida su participación.

Para 2019, por ejemplo. Maroon 5 recibió un aumento de 434% de ventas en su material musical pasados algunos días de la presentación en el SuperBowl. El estudio de Nielsen Music también dio a conocer que al año siguiente, en el SB de 2020, Shakira y Jennifer Lopez generaron un incremento de más de 800% en ventas de su catálogo musical.

Por lo que, en cierto punto, los artistas quedaría más que agradecidos con la NFL por la oportunidad de presentarse en el espectáculo de medio tiempo, pues el dinero generado horas después es una auténtica locura.

Rihanna está a horas de pasar a la historia en el SuperBowl LVII y podrá estar muy tranquila, pues aunque la NFL no le dará un sólo dólar, horas después de su presentación comenzará a tener un aumento ‘grosero’ en la reproducción de su música y de su material. Lo que le dará millones y millones de dólares.