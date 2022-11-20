​​Galería: Así se vivió el inicio del Mundial en las calles de Qatar

La Copa del Mundo de Qatar 2022 arrancó en el Estadio Al Byat con el encuentro entre el país anfitrión y Ecuador. Luego de más de cuatro años de espera, la sede recibió a los millones de aficionados para disfrutar la fiesta más grande del futbol y las calles se tornaron muy coloridas.

En el recinto las 60 mil butacas disponibles estuvieron ocupadas y los Fan Fest alrededor del país también presumieron un gran ambiente. En el juego, la selección sudamericana vención por dos goles a Qatar; ambos tantos de Enner Valencia, ex jugador de Pachuca y Tigres en la Liga MX.

¿Cómo y dónde ver EN VIVO y gratis la Copa del Mundo de Qatar 2022?

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