Galería: Así se vivió el Japón vs España del Mundial de Qatar 2022

Japón vs España fue el último duelo para ambas selecciones en la Copa del Mundo de Qatar 2022. En la primera mitad, el conjunto dirigido por Luis Enrique se adelantó en el marcador con anotación de Álvaro Morata; sin embargo, Ritsu Dōan y Ao Tanaka en la segunda parte, el conjuto asiático remontó el marcador para clasificar a la siguiente ronda en primer lugar del grupo E.

A pesar del resultado, España, por su gran diferencia de goles a favor, logró su clasificación a la siguiente ronda junto con Japón que sumó seis puntos luego de las victorias contra las dos selecciones europeas del grupo.

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Los rivales de Japón y España en los octavos de final de Qatar 2022

Japón y España, por parte del grupo E, clasificaron a la siguiente ronda y se medirán ante los representantes del sector F: Marruecos y Croacia, quienes avanzaron por encima de Bélgica y Marruecos. El conjunto dirigido por Luis Enrique jugará ante sus vecinos marroquís y el conjunto nipón ante el subcampeón del mundo en Rusia 2018.