Galería: Las mejores fotos de la derrota de Bélgica en Qatar 2022

La Selección de Bélgica ganó en su presentación 1-0 ante Canadá, si bien sumó las tres unidades, fue superada en muchos trámites del partido, por lo que se presentaban en el Ahmed bin Ali Stadium con el objetivo de mejorar las sensaciones en Qatar 2022. Unos primeros minutos de mucho trabajo táctico, donde las opciones ofensivas fueron escasas.

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La parte complementaria seguía el mismo guión, con mayor volumen de juego por parte de Marruecos que logró dominar algunas facetas de la segunda mitad, pero sin claridad al frente... hasta que al minuto 76' Abdelhamid Sabiri disparó en una jugada a balón parado y puso el sorpresivo 1-0 en el partido en complicidad con el error de Thibaut Courtois.

El equipo de Bélgica enfrentará a Croacia en el cierre del Grupo F de Qatar 2022; un partido que se jugará en el Ahmed bin Ali Stadium y que significaría el pase o no de los Diablos Rojos.

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