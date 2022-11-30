Galería: México quedó eliminado del Mundial de Qatar 2022

La tercera jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Qatar 2022 concluyó para los equipos del Grupo C, las selecciones de Argentina y Polonia sellan su pase a la siguiente instancia de octavos de final, mientras que la Selección Nacional de México queda eliminada al no poder superar la primera ronda, bajo el mando del entrenador argentino Gerardo “Tata” Martino.

El partido se llevó a cabo en el Estadio Lusail.

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A pesar de un gran partido, en donde se contó con numerosas oportunidades, México no fue capaz de concretar las anotaciones suficientes para mantenerse a flote en la competencia, entre opciones desperdiciadas y desatenciones que provocaron fueras de lugar, la Selección Azteca solo fue capaz de convertir dos goles por conducto de Henry Martín y Luis Chávez.

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