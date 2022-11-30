Galería: México vs Arabia Saudita | Grupo C | Qatar 2022

La Selección Nacional de México se encuentra afrontando su partido más importante del torneo en contra del representativo de Arabia Saudita, ya que es un partido de matar o morir, puesto que el equipo que dirige el estratega argentino Gerardo “Tata” Martino debe de ganar por una diferencia de 4 goles para depender de si mismo, de lo contrario tendrá que valerse de lo que pase entre Argentina y Polonia, siempre y cuando no pierda o empate frente a los saudíes.

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México arriba a este encuentro como último de su grupo, mientras que los comandados por el francés Hervé Renard saben que un empate sería suficiente para alcanzar los octavos de final por segunda vez en su historia.

El partido se está disputando sobre la cancha del Estadio Lusail.

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