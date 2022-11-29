“Vamos a pelear hasta el final” - Andrés Guardado

El capitán de la Selección Mexicana, Andrés Guardado, habló previo al crucial partido frente a Arabia Saudita en la Copa del Mundo Qatar 2022, en donde se mostró optimista en obtener la victoria y con ello el pase a los octavos de final del certamen mundialista.

"Creemos en nuestras posibilidades y nosotros nos vamos a aferrar a ellas. Somos capaces de ganar este partido y lo vamos a intentar hasta el final, tenemos que revertir la situación, tenemos una oportunidad más."

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Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Argentina v Mexico - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - November 26, 2022 Mexico’s Erick Gutierrez comes on as a substitute to replace Andres Guardado REUTERS/Molly Darlington|MOLLY DARLINGTON/REUTERS

De igual manera, el número 18 de la Selección Azteca recalcó que si bien la derrota contra Argentina fue un golpe muy duro, el partido ante los saudíes representa la oportunidad perfecta para dejarla atrás mientras las posibilidades de superar la primera ronda existan.

"Solo por el simple hecho de estar aquí ya es una presión grande obviamente y cuando se recibe un golpe como el del otro día, hay que asimilarlo y pasar el debido duelo, pero después limpiar rápido la cabeza, esto no para aqui todavía, hay grandes oportunidades de poder olvidar la derrota contra Argentina, haciendo un gran partido contra Arabia y consiguiendo el pase, nadie nos dice que es imposible."

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Posteriormente, el jugador que participa en su quinto mundial defendió al seleccionador de México, Gerardo Martino, señalando que las críticas en su contra son parte del puesto, independientemente del entrenador en funciones.

"Ahora le ha tocado al Tata porque es el entrenador en turno porque han estado otros y ha sido lo mismo, ha habido mucha crítica, la silla de entrenador de la Selección de México es una silla caliente con un constante juicio y es parte de ello."

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Finalmente, habló de su situación física, asegurando que se encuentra en óptimas condiciones para ver minutos ante los "Halcones Verdes" si Martino asi lo requiere.

"Fisicamente estoy bien, desgraciadamente tuve un golpe contra Argentina, que no pude continuar, pero estoy bastante bien, no tengo lesión de ningún tipo y estoy a disposición del Tata para lo que él decida."

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