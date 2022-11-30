¿Cómo le ha ido a Hervé Renard contra México?

La Copa del Mundo Qatar 2022 se encuentra a punto de dar por finalizada la tercera jornada de la fase de grupos, en donde la Selección Nacional de México que dirige el entrenador argentino, Gerardo "Tata" Martino se jugará la vida ante la escuadra de Arabia Saudita, que comanda el estratega francés Hervé Renard, quien ya conoce al equipo mexicano al haberlo enfrentado anteriormente.

Te puede interesar: "Queremos hacer historia para Arabia Saudita" - Hervé Renard

|Reuters

Saldo positivo de México ante Hervé Renard

Para conocer este dato, es necesario remontarse al 13 de mayo del 2010 cuando la Selección Azteca se preparaba para afrontar su participación en el Mundial de Sudáfrica 2010 y como parte de la recta final de la misma, disputó un amistoso frente al representativo nacional de Angola en el Estadio Reliant de Houston, Texas.

En dicho encuentro, la escuadra mexicana, que en ese entonces era dirigida por Javier Aguirre, se impuso por la mínima diferencia con gol del actual capitán Andrés Guardado al modesto cuadro africano que al momento contaba con el galo, Hervé Renard al frente como su timonel.

Te puede interesar: El historial de éxito del DT de Arabia Saudita para Qatar 2022

HOUSTON - MAY 13: Angola head coach Renard Herve yells at the officials after a no call against Mexico at Reliant Stadium on May 13, 2010 in Houston, Texas. (Photo by Bob Levey/Getty Images)|Bob Levey/Getty Images

Hasta este momento, es el único antecedente que se tiene del estratega francés en duelos personales contra la Selección Mexicana.

Hervé Renard tuvo un muy breve y efímero paso por el banquillo del combinado nacional angoleño, al que apenas dirigió por cinco partidos, renunciando tras no ser pagado por la federación de aquel país.

Te puede interesar: Afición mexicana pide a DT de Arabia Saudita para la Selección

Habrá reencuentro de mexicanos con Renard

En aquella Selección Mexicana que se enfrentó a la Angola de Hervé Renard se encuentra el portero Guillermo Ochoa, entonces jugador del Club América, Andrés Guardado que formaba parte del Deportivo La Coruña español y Héctor Moreno, quien militaba en el futbol neerlandés con el AZ Alkmaar.

Te puede interesar: Arabia Saudita sufre importante baja de cara al partido contra México