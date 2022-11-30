GALERÍA: Así se vivió el Polonia vs Argentina del Mundial Qatar 2022

Polonia vs Argentina fue uno de los encuentros que dio cierre a la actividad del grupo C en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Ambas selecciones llegaron al encuentro buscando confirmar su clasificación a la siguiente ronda de la justa mundialista.

Durante el juego, de los momentos más memorables fue el penal atajado por Wojciech Szczęsny ante el disparo de Lionel Messi a media altura. Argentina tuvo la oportunidad de abrir el marcador al minuto 39 de la primera parte; sin embargo, el jugador del Paris Saint-Germain no aprovechó la pena máxima en contra de Polonia.

Sin embargo, los goles del encuentro cayeron en la segunda mitad: Alexis Mac Allister y Julián Álvarez le dieron el triunfo a la selección albiceleste con el que llegaron a la siguiente ronda.

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Clasificados del grupo C a los octavos de final de Qatar 2022

A pesar de su derrota en el juego de debut contra Arabia Saudita, la Selección de Argentina consiguió el primer lugar del grupo C y su lugar dentro de los 16 mejores de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Por otra parte, Polonia se mantuvo en el segundo lugar del sector sin importar la caída en la última fecha ante el conjunto dirigido por Lionel Scaloni.