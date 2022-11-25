GALERÍA: Así se vivió la segunda derrota de Qatar en el Mundial 2022

La Selección anfitriona de la Copa del Mundo de Qatar 2022 perdió su segundo partido de la Fase de Grupos contra Senegal. El partido quedó Qatar 1-3 Senegal, es la primera participación de la Selección de Qatar en un Mundial y logró anotar su primer gol en la historia de los mundiales.

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¿Qué necesitaría Qatar para poder clasificar?

Qatar tiene muy complicado su panorama para intentar quedar en los primeros dos lugares del Grupo A, pues dependería de varios resultados y de ganar su último partido por goleada. En primera, debería perder su partido Países Bajos contra Ecuador, que en la última jornada Ecuador le gane a Senegal y ganar su último partido por más de seis goles ante Países Bajos.

En caso de no clasificar, se convertiría en la segunda Selección anfitriona que no clasifica la Fase de Grupos siendo anfitriona.

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