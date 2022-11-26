GALERÍA: Así se vivió el triunfo de Francia ante Dinamarca

En el último partido del Grupo D en la segunda fecha de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo de Qatar 2022, la Selección de Francia logró ser la primera selección en clasificar a Octavos de Final aun faltando un juego más por disputarse.

El partido quedo 2-1 favor de Francia, los dos goles los marcó Kylian Mbappé y el gol de Dinamarca lo pudo meter Andreas Christensen

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¿Cómo queda el Grupo D?

En primer lugar se encuentra la Selección de Francia con seis puntos y cuatro goles a favor, en segundo lugar se encuentra Australia con tres puntos y menos dos goles de diferencia. En tercer lugar se encuentra Dinamarca con un punto y menos de un gol de diferencia y por último, Túnez se encuentra en la última posición con un punto y menos de un gol de diferencia.

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