Galería: Así se vivió el pase de Francia a cuartos de Final

La fase de eliminación directa del Mundial de Qatar 2022 ha incidiado y en el segundo día de actividades, la Selección Francesa que dirigie Didier Deschamps se convirtió en el tercer invitado a los cuartos de final de la máxima fiesta del futbol tras imponerse a la escuadra de Polonia por 3-1 en un partido dominado en su mayor parte por el conjunto galo.

Te puede interesar: Paris Saint Germain revela sus fichajes para el 2023

Con su gol anotado frente al equipo polaco, el delantero Oliver Giroud se convirtió en el máximo goleador de la Selección de Francia con 52 tantos, superando la anterior marca impuesta por Thierry Henry.

En los últimos minutos, Robert Lewandowski anotó desde los 11 pasos para acortar distancias lo que fue su segundo gol en el torneo y en lo que podría haber sido su último mundial.

Te puede interesar: “Preferiría que no jugara Neymar” - Paulo Bento DT Corea del Sur

