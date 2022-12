“Preferiría que no jugara Neymar” - Paulo Bento DT Corea del Sur

Paulo Bento, entrenador de la Selección de Corea del Sur se mostró muy molesto y criticó fuertemente el poco tiempo de descanso entre los partidos, señalando que sus jugadores no estan recuperados por completo, pero que no pueden hacer nada ante las decisiones de la FIFA.

“Desafortunadamente no hemos tenido mucho tiempo para entrenar, 72 horas son muy pocas para recuperarse, tenemos cansancion fisico de los ultimos partidos y fatiga emocional, hemos decidido dejar que nuestros jugadores descansaran ayer y solo entrenamos hoy, nunca he visto que un partido se juegue 72 horas después, no creo que sea justo jugar los partidos de esta manera, pero debemos aceptar la decisión de la FIFA.”

Te puede interesar: Los números de Robert Lewandowski con Polonia en Qatar 2022

Reuters

Paulo Bento resaltó la calidad de Brasil

En cuanto a su rival, el estratega portugués elogió a la Selección Brasileña y reconoció lo complejo de la misión que tienen enfrente, sin embargo, aseguró que se brindarán al máximo para jugarles al parejo.

“Es dificil jugar contra un gran equipo, en mi opinión Brasil tiene posibilidades de ganar este mundial, nuestra misión será muy difícil, pero trataremos de ganar y no nos rendiremos, nosotros vamos a jugar nuestro mejor partido y a diseñar la mejor estrategia para competir contra una gran selección que está llena de talentos.”

Te puede interesar: Paris Saint Germain revela sus fichajes para el 2023

Reuters

Espera que Neymar no juegue ante Corea del Sur

Posteriormente, se refirió a Neymar, externando su deseo de que el “10" brasileño no pudiera ver minutos mañana debido a su gran capacidad futbolística.

“Seríamos hipócritas si dijeramos que preferimos jugar contra Neymar, esa sería una mentira, preferiríamos que él no estuviera en condiciones de jugar, pero siendo honesto, prefiero que los mejores jugadores siempre jueguen, estoy seguro de que si Neymar esta en condiciones de jugar Tite decidirá en que momento.”

Te puede interesar: Neymar volvió a los entrenamientos con Brasil en Qatar 2022

Reuters

Corea del Sur no se intimida por enfrentar a Brasil

Por último, el jugador de los “Tigres de Asia”, Jinsu Kim fue tajante al asegurar que no sienten nervio alguno por enfrentarse a Brasil en busca de los cuartos de final.

“Vamos a jugar contra futbolistas de clase mundial, no me siento intimidado o presionado por ello, nuestro equipo también tiene jugadores de jerarquía cada vez que entrenamos y jugamos lo demostramos.”

Te puede interesar: Orgullo mexicano: Kenti Robles dirigió al Real Madrid