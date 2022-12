Paris Saint Germain revela sus fichajes para el 2023

La Copa del Mundo Qatar 2022 se encuentra actualmente en disputa, sin embargo, al ser un espacio libre de competencias oficiales a nivel de clubes, los equipos del mundo entran periodo de transferencias y muchos futbolistas podrían cambiar de playera a partir de enero, siendo el caso el Paris Saint Germain, que reveló los planes que tienen en cuestión de nuevos jugadores que podrían sumarse en este mercado invernal.

Ante el cuestionamiento de posibles refuerzos, el presidente de la escuadra parisina, Nasser Al Khelaifi declaró que ve muy difícil la posibilidad de realizar nuevas incorporaciones de cara a la siguiente mitad de la temporada que dará inicio en enero del 2023, señalando que sumar jugadores en este momento no es necesario y que priorizarán el trabajo en conjunto con los elementos que tienen.

“Yo pienso que no vamos a firmar a ningún jugador en enero, no necesitamos algún jugador específico, tenemos que mantener a nuestro equipo y continuar con nuestro espíritu colectivo.” externó el directivo catarí.

Podrían cambiar de Estadio

Getty Images Paris Saint-Germain

Desde 1974, el Paris Saint Germain disputa sus partidos como local en el Parque de los Príncipes, sin embargo, esto podría cambiar debido a un desacuerdo de la directiva que encabeza Al Khelaifi con el ayuntamiento de la ciudad de París.

“Llevamos cinco años intentando comprar el Parque de los Príncipes. El Ayuntamiento nos ha dicho siempre que iba a negociar después del nombramiento del nuevo alcalde, después del presidente. Son cinco años perdidos. Podríamos haber construido un nuevo estadio. Miren a los otros clubes. Nosotros necesitamos no sé cuántos acuerdos para poder ampliarlo. No avanzamos en las negociaciones. Les diré que nos vamos si no quieren aceptar nuestra oferta. No amenazamos. Les daremos la mano y les diremos adiós. El Parque de los Príncipes no tendrá ningún valor sin el PSG”

