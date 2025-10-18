Este será el ganador del Cruz Azul vs América, según la inteligencia artificial

Este sábado 18 de octubre, el conjunto de Cruz Azul va a recibir la visita del Club América en el Estadio Olímpico Universitario, en un duelo correspondiente a la Jornada 13 del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, siendo el partido más atractivo de la semana por ser una de las rivalidades más importantes del futbol mexicano en los últimos años.

¿Cómo llegan Cruz Azul y América?

Los dos equipos tienen la posibilidad de quedarse con el liderato de la tabla general de la Liga BBVA MX, ya que están pasando por un gran momento en el Apertura 2025, el cuadro local suma hasta el momento un total de 25 unidades, luego de empatar en su último duelo con un marcador de 1-1 ante los Tigres.

Por su parte, el Club América tiene se mantiene en segundo lugar de la tabla general 27 puntos hasta el momento, luego de vencer al cuadro de Santos Laguna con un marcador de 3-0, por lo que el duelo de este sábado promete ser uno de los más atractivos.

¿Quién va a ganar el partido entre Cruz Azul y América, según la Inteligencia Artificial?

De acuerdo con los modelos y el análisis hecho por herramienta de Inteligencia Artificial como Opta Analyst y Chat GPT, el cuadro del América tiene más probabilidades de ganar el partido, Basándose en cuestiones como estilo de juego, posesión y efectividad frente a la portería, el conjunto de Coapa tiene un 58% de posibilidad de vencer al Cruz Azul.

Mientras que el Cruz Azul tiene un 27 por ciento de posibilidades de vencer y quedarse con los tres puntos, finalmente, existe un 15 por ciento de probabilidad de que el partido acabe con un empate entre ambos equipos. A continuación, te dejamos los marcadores más probables el encuentro:

Empate 1-1: 26 por ciento

América 1-0: 38 por ciento

América 2-1: 36 por ciento

