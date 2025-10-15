Ya no es el rey: el club América fue superado por otro equipo en este prestigioso ranking

Club América perdió el mote de Rey de la Concacaf al caer del ranking de la confederación, pues de estar en el primer lugar pasó hasta el tercer puesto, siendo superado por Cruz Azul, que es el nuevo líder del área tras aportar a una de sus máximas joyas a la Selección Mexicana . Las Águilas tuvieron un reinado de un año, pero ello terminó ante la falta de títulos en este 2025.

El conjunto de Coapa perdió en este año la oportunidad de ganar 3 títulos y seguir como el mejor club de la Concacaf, pues sus planes se vinieron abajo tras caer en Cuartos de Final de la Concachampions. A este fracaso se le suman las 2 finales perdidas ante Toluca: Clausura 2025 y el Campeón de Campeones 2025 y quedar como la burla .

Club América América cayó hasta el tercer lugar en el ranking de la Concacaf

Los fracasos del conjunto azulcrema le costaron caro, pues no solo fue superado por un equipo de la Liga BBVA MX, sino por dos, como lo son Cruz Azul y Toluca, los cuales subieron en el ranking gracias a sus títulos de Concachampions y del Clausura 2025 del torneo local, respectivamente.

Así queda el prestigioso ranking tras la caída del América

América lideró el ranking durante un año y ello fue gracias al tricampeonato que conquistó en la Liga BBVA MX, pero todo se derrumbó en este año al no ganar ningún título y perder la oportunidad de disputar el Mundial de Clubes 2025. Así quedan los puestos tras la caída del conjunto de Coapa:



Cruz Azul – 1,264 puntos Toluca – 1,248 puntos América – 1,240 puntos Inter Miami – 1,239 puntos Vancouver Whitecaps – 1,234 puntos Tigres – 1,228 puntos Columbus Crew – 1,225 puntos LAFC – 1,218 puntos Rayados de Monterrey – 1,217 puntos Seattle Sounders – 1,211 puntos

The October Concacaf Club Ranking is here 📊⭐️



Get all the details: https://t.co/JI96al1ZzE 👈 pic.twitter.com/SR70AeqnhY — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) October 10, 2025

Los puntos que llaman la atención del prestigioso ranking de la Concacaf

En el prestigioso ranking de la Concacaf hay 3 puntos importantes que llaman la atención, pues el Top-10 lo lideran 5 clubes de la Liga BBVA MX y 5 de la MLS, que aunque Vancouver es canadiense, juega en la liga estadounidense.

Entre los 10 mejores de la confederación no se encuentran Pumas ni Chivas, que son considerados 2 de los 4 Grandes del futbol mexicano, pues según Concacaf se ubican en los puestos 24 y 15, respectivamente.

El tercer punto y no menos importante es que la lista es liderada por clubes de la Liga BBVA MX y de la MLS, pues hasta el lugar 32 aparece un conjunto centroamericano, como es Olimpia de Honduras con 1,162 puntos.