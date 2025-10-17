Los 5 jugadores más valiosos del Clásico Joven entre Cruz Azul y Club América

Cruz Azul y Club América se enfrentarán en la jornada 13 del Apertura 2025, en una edición más del Clásico Joven. Ambos equipos llegarán al partido con bajas sensibles, debido a lesiones y suspensiones . No obstante, la Máquina y las Águilas cuentan con grandes jugadores, aunque hay 5 de ellos resaltan como los más valiosos.

1. Allan Saint-Maximin

El francés es el futbolista que estará en el terreno de juego con más valor en el mercado, pues su precio es de 13 millones de euros (casi 280 millones de pesos), según Transfermarkt. Incluso, el futbolista vale casi el doble que un equipo de México . El extremo jugará su primer Clásico Joven, ya que recién llegó al club para el Apertura 2025.

Club América Allan Saint-Maximin es el jugador más valioso del Clásico Joven entre Cruz Azul y América

2. Alex Zendejas

El estadounidense es el segundo mejor valuado en esta lista, ya que actualmente tiene un precio de 9 millones de euros (193.8 millones de pesos). El seleccionado de las barras y las estrellas es el mejor jugador del conjunto de Coapa, pues se ha convertido en el goleador pese a ser extremo, ya que suma 5 tantos y 3 asistencias en el Apertura 2025.

3. Álvaro Fidalgo

El español se ha convertido en un referente en las Águilas, pues de llegar como un completo desconocido se volvió figura. El canterano del Real Madrid tiene un valor en el mercado de 9 millones de euros, igual que su compañero Zendejas.

El único jugador de Cruz Azul entre los más valiosos contra América

4. Erik Lira

El mediocampista es el único jugador de Cruz Azul que aparece en esta lista, pues su precio de 8.5 millones de euros (más de 183 millones de pesos) lo ubican como de los más valiosos. Actualmente, el seleccionado mexicano firmó renovación con el club hasta 2029.

5. Luis Malagón

El arquero de la Selección Mexicana se une a la lista gracias a los 8 millones de euros (172.3 millones de pesos) que vale en el mercado. El michoacano es el portero con más valor en la Liga BBVA MX y que varios jugadores del equipo de Cruz Azul.

Este día se jugará el partido entre América y Cruz Azul

El Club América y Cruz Azul se enfrentarán en una edición más del Clásico Joven el sábado 18 de octubre a las 9:05 de la noche (hora centro de México) en el Estadio Olímpico Universitario. Las Águilas llegan a este duelo en el segundo lugar de la tabla general con 27 puntos, mientras que la Máquina en el cuarto puesto con 25 unidades.