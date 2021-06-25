Paraguay le arrebata tres puntos a Chile en la Copa América 2021

Chile y Paraguay se enfrentaron en el Estadio Mané Garrincha, un partido correspondiente a la fase de grupos del sector A de la Copa América 2021. Los Guaraníes vencieron 0-2 a La Roja con goles de Braian Samudio y Miguel Almirón; el resultado colocó a los dirigidos por Eduardo Berizzo en segundo lugar, con seis puntos, por debajo de Argentina, con siete unidades.

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Braian Samudio, flamante refuerzo de los Diablos Rojos de Toluca, abrió el marcador a los 33 minutos del partido, tras un cabezazo en un centro de tiro de esquina que mandó Miguel Almirón. El gol del delantero guaraní significó el tercer tanto en contra de Chile a balón parado en la Copa América 2021. Anteriormente, Lionel Messi de tiro libre y Arturo Vidal en autogol tras un centro desde el córner, fueron los goles que recibió La Roja en pelota detenida en el torneo.

En la segunda mitad del encuentro, Miguel Almirón convirtió desde los once el segundo gol del partido. Gary Medel cometió falta sobre Carlos González y puso a Claudio Bravo, arquero de Chile, frente a frente contra el delantero del Newcastle United. A pesar del dominio de La Roja durante la mayor parte del partido, Paraguay aprovechó dos oportunidades a balón parado.

GOL Y ASISTENCIA 🎩



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La polémica se hizo presente en el Estadio Mané Garrincha al minuto 74 de la segunda parte: una posible mano en el área paraguaya detuvo por un momento el encuentro cuando Wilnar Alexander Roldán Pérez, árbitro del partido, recibió indicaciones del VAR y acudió a la pantalla para revisar la acción desde todas los ángulos posibles. Finalmente, decidió no marcar la pena máxima y el juego siguió su rumbo.

El enfrentamiento contra Paraguay es el último de Chile en la fase de grupos de la Copa América 2021, la selección andina se queda con cinco puntos; sin embargo, los dirigidos por Martín Lasarte ya están calificados a los cuartos de final del campeonato. Por su parte, los guaraníes tendrán que medirse ante Uruguay el próximo lunes 28 de junio en el Estadio Nilton Santos de Río de Janeiro.

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Bolivia: la selección eliminada en el grupo A de la Copa América 2021

En el sector conformado por Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia, la selección dirigida por César Farías sufrió en sus respectivos encuentros: tres derrotas. Les resta un partido frente al líder del grupo: La Albiceleste, el próximo lunes 28 de junio.

