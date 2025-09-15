deportes
Los dueños de palcos en el Azteca podrán entrar gratis, pero estas son las condiciones que FIFA les puso

El Mundial 2026 está muy cerca de llevarse a cabo, pero aún quedan algunas cosas pendientes para vivir una enorme fiesta de la FIFA

FIFA y los dueños de los palcos en el Estadio Azteca llegan a un acuerdo.
Antonio Hernández
Mundial México 2026
El problema entre los dueños de los palcos del Estadio Azteca y la FIFA ya quedó resuelto. Hace unos días se dio a conocer la resolución final entre ambas partes. Mucho se dijo que el máximo rector del futbol mundial no quería ceder los asientos más importantes para el Mundial del 2026. Ahora se sabe que sí podrán entrar a sus palcos. Tendrán que seguir un proceso importante si quieren ver los cinco partidos de la justa que se celebrará en la Ciudad de México.

Será complicad encontrar boletos, pero no imposible para el Mundial 2026. Los dueños de los palcos estaban rugidos en solucionar los temas con la FIFA. El máximo rector le puso algunas condiciones a los propietarios si quieren ejercer sus derechos. Son cuatro y deben de quedar listas antes de que termine el año, ya que hay fechas exactas para que los asistentes cumplan con lo solicitado.

Reglas claras para los dueños de los palcos en el Azteca

Los dueños de los palcos del Estadio Banorte tienen hasta el viernes 26 de septiembre para ejercer sus derechos de uso y acceso a través del sitio web del Estadio. También deberán asistir, hasta el 7 de noviembre, personalmente o enviar a un apoderado a los módulos en el Coloso de Santa Úrsula. Ahí podrán inscribirse y aceptar las condiciones especiales de uso.

Necesitan saber que no podrán transferir ni rentar sus palcos, solamente es para los dueños y ellos son los únicos que podrán utilizarlos. Lo que está en suspenso es el ingreso de alimentos y bebidas, pero todo indica que no lo podrán hacer y solo consumirán lo que hay de venta el inmueble.

El Mundial 2026 está muy cerca de arrancar

El próximo 5 de diciembre se vivirá sorteo de los partidos de la fase de grupos del Mundial que se celebrará en Norteamérica. México, Estados Unidos y Canadá serán la sede de la próxima justa veraniega que arranca el jueves 11 de junio y termina el 19 de julio del 2026. Hay que recordar que es el mundial más largo de la historia y el primero con 48 selecciones.

