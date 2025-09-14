Los 5 jugadores mejor pagados de la Liga BBVA MX, tras la llegada de Martial a Rayados; ninguno es mexicano

Con la llegada de Anthony Martial a los Rayados del Monterrey , el top cinco de los jugadores mejor pagados en la Liga BBVA MX se movió un poco. El delantero francés de 29 años se convierte en uno de los futbolistas que mejor salario tiene y prácticamente todos juegan en el norte del país y la mayoría son del Monterrey, pero ninguno es mexicano. Martial tendrá un sueldo de 4.5 millones de dólares y se ubicarían en la cuarta posición del listado.

El jugador que lidera el listado es el español Sergio Canales. El ofensivo de los Rayados del Monterrey tendría un sueldo, según diversos medios de comunicación, de 5.5 millones de dólares. Sergio Ramos, también del Monterrey, y James Rodríguez, del León, ronda los 5 millones de dólares. El ya mencionado Martial estaría con 4.5 mdd y el top 5 lo cierra André Pierre-Gignac con 4 millones de dólares. Ahora, el nuevo delantero de La Pandilla, formaría una alineación de miedo a lado de las estrellas europeas de la Sultana del Norte.

TV Azteca El salario de Anthony Martial en Rayados

“El Club de Futbol Monterrey informa a la Afición y a los Medios de Comunicación que el delantero francés Anthony Martial se integra a los Rayados de Monterrey en una transferencia definitiva y con un contrato hasta 2027, con opción a un año más”, así fue el anuncio que el equipo mexicano hizo en sus redes sociales para darle la bienvenida al francés.

Te puede interesar:



La competencia de Anthony Martial en los Rayados

Desde que inició el torneo, Domènec Torrent le pidió a su directiva que le consiguiera un delantero poderoso y con gol. Por más que se buscaban futbolistas, ninguno llegaba a ser del agrado del timonel o los dirigentes y la fecha límite en el mercado de transferencias estaba muy cerca de llegar. Justo apareció Anthony Martial como el centro delantero que tanto deseaba el timonel español. Ahora, el originario de Massy, tendrá como compañeros y también rivales en su posición a futbolistas de la talla de Germán Berterame y Roberto de la Rosa.

Germán Berterame se ha convertido en el hombre gol de los Rayados en los últimos torneos. La llegada de Martial podría terminar con esa buena racha y sobre todo con las convocatorias de Javier Aguirre para la Selección Mexicana si no tiene minutos. Acumula siete partidos, todos de titular, con 624 minutos y cuatro goles. Por su parte, De la Rosa no es tan del agrado de Torrent y solamente lo ha utilizado en 37 minutos. Su destino está claro que sería salir del equipo.