Estuvo con el equipo subcampeón en un Mundial y hoy es OFICIAL que llega a reforzar este club en la Liga BBVA MX

Marta Alemany fue anunciada como nuevo refuerzo del Querétaro para encarar el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil. La arquera vivirá su segunda etapa con el conjunto de Gallos Blancos, CLUB de sus amores, después de jugar un año en Europa. La jugadora de 27 años tiene una gran trayectoria, pues fue subcampeona Mundial con España en la Sub-17, categoría en la que resultó campeón Julio “Momia” Gómez con la Selección Mexicana, quien ahora se dedica a la construcción .

La española fue presentada con bombo y platillos a través de las redes sociales del club mexicano, en el que expresó que: “uno siempre vuelve a donde fue feliz”, tal como le sucedió al futbolista que tiene 38 años, jugó en Europa y disputará su último torneo con Gallos Blancos . La portera tendrá una gran encomienda, pues actualmente Querétaro no marcha bien, ya que se ubica en el penúltimo lugar de la Tabla General con tan solo 3 de 30 puntos posibles.

Alemany regresa al Querétaro después de marcharse en verano de 2024 a Europa con el Apollon Ladies, equipo de Chipre con el que tuvo la oportunidad de disputar la UEFA Women´s Champions League, aunque su estancia fue corta, pues solo duró un semestre, para después volver a México con Necaxa.

Marta, una semana después, firmó con su segundo club del viejo continente, el FC Zürich de Suiza, club con el que tocó la gloria al ganar un título, pero nuevamente su estancia fue corta, ya que en septiembre de este año regresó al Querétaro, el equipo de sus amores.

¿Quién es Marta Alemany, jugadora que regresa al equipo de sus amores en la Liga BBVA MX?

Marta Alemany nació en España y tiene 27 años. Su trayectoria es extensa, pues ha jugado en diferentes equipos como: UE Estartit, FC Barcelona, Monroe College, Long Beach State University y Querétaro, además del Necaxa y los últimos 2 clubes de los que formó parte en su aventura europea.

Alemany también ha representado a la Selección Española Femenil en categorías menores, obteniendo grandes resultados, como los subcampeonatos de la Eurocopa 2013 y la Copa del Mundo 2014 con la Sub-17.