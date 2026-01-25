Genoa resucita con Johan Vásquez de titular y se aleja del descenso

El futbol suele premiar a quien insiste. Y en la jornada 22 de la Serie A, el Genoa confirmó esa regla con una remontada épica frente al Bolonia que puede marcar un antes y un después en su temporada.

El triunfo 3-2 no solo representó tres puntos vitales, sino también una señal clara de que el equipo empieza a salir del túnel. Y ahí, como ha sido costumbre, apareció Johan Vásquez , titular en una defensa que resistió, sufrió y terminó celebrando.

Genoa dominó, pero el golpe llegó del lado menos esperado

Desde el arranque, el conjunto local tomó el control del partido. Con posesión, presión alta y empuje desde las bandas, Genoa parecía tener todo para abrir el marcador temprano. El problema fue la puntería.

Bolonia, más paciente, aprovechó su primer momento claro. Al minuto 35, Lewis Ferguson rompió el cero con una definición certera que silenció al estadio y castigó la falta de contundencia del local.

La historia se complicó todavía más apenas iniciado el segundo tiempo, cuando un desafortunado autogol de Sebastian Otoa puso el 0-2 y dejó al Genoa contra las cuerdas.

La reacción que cambió el rumbo… y el cierre perfecto

Lejos de caerse, el equipo redobló esfuerzos. Con un hombre de más en la cancha, Ruslan Malinovskyi encendió la esperanza con un disparo potente desde fuera del área al 62’.

El empate llegó al 77’, gracias a una definición poco ortodoxa pero efectiva de Caleb Ekuban, que devolvió la vida a la grada. Y cuando el empate parecía definitivo, apareció la recompensa a la insistencia: Junior Messias, en tiempo agregado, sacó un disparo lejano imposible para el arquero y selló la remontada 3-2.

Johan Vásquez dejó la cancha al minuto 74, justo cuando el equipo se volcaba por completo al ataque. Su labor ya estaba hecha.

Un paso firme en la pelea por la permanencia

Con este resultado, Genoa acumula cinco partidos consecutivos sin perder y comienza a respirar con mayor tranquilidad en la tabla. La zona roja ya no se ve tan cerca, pero la misión está lejos de terminar.