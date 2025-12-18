¡Orgullo para México! Johan Vásquez deja en ridículo a Santi Gimenez y Edson Álvarez

Mientras que Santiago Gimenez tiene una nueva fecha de regreso que preocupa a México y mientras Edson Álvarez se va adaptando de a poco a su nuevo equipo, hay un mexicano que genera orgullo en el país: Johan Vásquez. Resulta que el defensa central deja en ridículo a todos sus compatriotas con una estadística que demuestra toda su capacidad e importancia.

De acuerdo a los datos de los sitios especializados en estadísticas, Johan Vásquez es el único mexicano en Europa que ha disputado el 100% de los minutos en lo que va de la temporada, puesto que ha jugado de titular los 18 partidos que hubo hasta el momento y los completó a todos. Mientras tanto, Edson Álvarez baja su valoración y Santi Gimenez está lesionado.

Los números de Johan Vásquez hablan por sí solos: ha jugado los 15 partidos en la Serie A de Italia y ha jugado los 3 partidos en Coppa Italia. Además, es el capitán del Genoa, siendo líder en una liga Top-5 de Europa. Asimismo es el más regular en las últimas temporadas, demostrando que posee constancia, liderazgo y alto nivel competitivo.

Johan Vásquez, la inversión perfecta para el Genoa de Italia

Según Transfermarkt, el Genoa pagó 3.5 millones de euros a Pumas UNAM para hacerse con los servicios de Johan Vásquez. El ex Rayados de Monterrey y Tigres de la UANL poco a poco se transformó en una pieza importante para el equipo italiano, no por nada su precio subió muchísimo.

Siempre siguiendo los datos de este sitio especializado en finanzas, ahora Johan Vásquez tiene un valor de mercado de 14 millones de euros, lo que equivale a casi 300 millones de pesos mexicanos, una suma muy alta y que demuestra su buen nivel en el equipo italiano.

Los números totales de Johan Vásquez en el Genoa de Italia

De acuerdo a los datos aportados por BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de jugadores, los números de Johan Vásquez en el Genoa son los siguientes: